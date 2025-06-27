Brad Pitt'e büyük şok

Şu sıralar 'Formula 1' filmiyle gündemde olan Brad Pitt'in Los Angeles'taki evine hırsızlar girdi. Yeni filminin tanıtımı nedeniyle uzun bir süredir farklı ülkelere seyahat eden Pitt'in evi, üç hırsız tarafından soyuldu.

Brad Pitt'in, Los Angeles'taki malikanesini, 2023'te 5,5 milyon dolara satın aldığı ABD basınına yansımıştı. Los Angeles polisi, üç zanlının Loz Feliz'deki eve ön pencereden girip 'evi yağmaladıklarını' duyurdu. Zanlıların aldıkları eşyalarla kaçmayı başardıkları belirtilirken, tam olarak ne çaldıkları, henüz bilinmiyor.

ABD medyasındaki haberlere göre; soygun sırasında Pitt evde değildi. Pitt, birkaç gün önce yeni filmi 'Formula 1'in galası için İngiltere'deydi. Bir diğer ünlü Hollywood yıldızı Tom Cruise ve 7 kez Formula 1 Dünya Pilotlar Şampiyonu olan Lewis Hamilton da Brad Pitt ile birlikteydi.