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        Haberler Dünyadan Brad Pitt'e büyük şok - Magazin haberleri

        Brad Pitt'e büyük şok

        Ünlü oyuncu Brad Pitt'in Los Angeles'taki evi, üç hırsız tarafından soyuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 13:12 Güncelleme: 27.06.2025 - 13:39
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        Brad Pitt'e büyük şok
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        Şu sıralar 'Formula 1' filmiyle gündemde olan Brad Pitt'in Los Angeles'taki evine hırsızlar girdi. Yeni filminin tanıtımı nedeniyle uzun bir süredir farklı ülkelere seyahat eden Pitt'in evi, üç hırsız tarafından soyuldu.

        Brad Pitt'in, Los Angeles'taki malikanesini, 2023'te 5,5 milyon dolara satın aldığı ABD basınına yansımıştı.

        Los Angeles polisi, üç zanlının Loz Feliz'deki eve ön pencereden girip 'evi yağmaladıklarını' duyurdu. Zanlıların aldıkları eşyalarla kaçmayı başardıkları belirtilirken, tam olarak ne çaldıkları, henüz bilinmiyor.

        ABD medyasındaki haberlere göre; soygun sırasında Pitt evde değildi. Pitt, birkaç gün önce yeni filmi 'Formula 1'in galası için İngiltere'deydi. Bir diğer ünlü Hollywood yıldızı Tom Cruise ve 7 kez Formula 1 Dünya Pilotlar Şampiyonu olan Lewis Hamilton da Brad Pitt ile birlikteydi.

        Ünlü oyuncu, filminin galalarına sevgilisi Ines de Ramon ile katılıyor.

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        Yetkililer soygunun 25 Haziran Çarşamba akşamı yerel saatle 22:30'de gerçekleştiğini belirtti. Los Angeles polisi çalınan eşyanın maddi değerini açıklamadı. BBC oyuncunun temsilcileriyle temas etti, ancak yanıt alamadı.

        Üç yatak odalı ev, ünlü Hollywood yazısının bulunduğu Griffith Park'ın hemen dışında. Ev, çitlerle ve dışarıdan görülmesini engelleyen yeşilliklerle kaplı.

        Los Angeles'ta daha önce Nicole Kidman ve Keith Urban gibi ünlülerin de evleri soyulmuştu.

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