Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Brad Pitt ve Tom Cruise, 'Formula 1'in galasında bir araya geldi - Magazin haberleri

        Brad Pitt ve Tom Cruise, 'Formula 1'in galasında bir araya geldi

        'Formula 1' filminin Londra galasında buluşan Brad Pitt ile Tom Cruise, kırmızı halıda yan yana geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 08:18 Güncelleme: 24.06.2025 - 08:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        +60 yakışıklılar buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Joseph Kosinski'nin yönettiği, senaryosunu Ehren Kruger’in yazdığı, başrollerini; Brad Pitt, Javier Bardem ve Kerry Condon’ın paylaştığı 'Formula 1' filminin Londra galası gerçekleştirildi.

        Galaya sürpriz bir isim olan Tom Cruise da katıldı. Brad Pitt ile Tom Cruise kırmızı halıda poz verdi.

        Brad Pitt’i galada sevgilisi Ines de Ramon yalnız bırakmadı.

        Ayrıca filmde şarkısı yer alan genç yıldız Tate McRae de davetliler arasındaydı.

        Brad Pitt, kısa süre önce Meksika’daki galada verdiği röportajda Tom Cruise ile yeniden bir projede yer almak istediğini söylemiş, Cruise’un aksiyon tutkusu için esprili bir yorum yaparak; "Uçaktan sarkmam, öyle şeyler bana göre değil. Yerde geçen bir proje olursa, o zaman olur." demişti.

        REKLAM

        Her iki yıldız da bu yaz sinema dünyasının en çok konuşulan filmlerinde rol aldı. Tom Cruise, 'Mission: Impossible – The Final Reckoning' ile geri dönerken, Brad Pitt ise Apple ve Warner Bros. ortak yapımı olan, yarış dünyasını konu alan 'Formula 1' filmiyle izleyici karşısına çıkıyor.

        Filmin yönetmeni Joseph Kosinski, verdiği röportajda daha önce 'Ford v Ferrari' filmi için Tom Cruise ile Brad Pitt’i bir araya getirmek istediğini, ancak bütçe onayı çıkmadığı için projenin gerçekleşmediğini açıkladı. Film daha sonra Christian Bale ve Matt Damon ile çekilmişti.

        Tom Cruise ile Brad Pitt, 1994 yapımı 'Vampirle Görüşme'de birlikte rol almıştı.

        Joseph Kosinski, Tom Cruise’un Formula 1 filminde oynaması halinde neler olabileceği sorusuna; "Tom, her zaman sınırları zorlar ama aynı zamanda çok yeteneklidir. İkisi de iyi sürücü ama Tom biraz daha fazla heyecan yaşatabilirdi" şeklinde yanıt verdi.

        Yapımcılığını yedi kez dünya şampiyonu olan F1 pilotu Lewis Hamilton’ın üstlendiği 'Formula 1' filmi, 27 Haziran’da dünya genelinde vizyona girecek.

        Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        #formula 1
        #Brad Pitt
        #Tom Cruise
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FETÖ operasyonu: 176 asker için gözaltı kararı!
        FETÖ operasyonu: 176 asker için gözaltı kararı!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        THY'den İran-ABD saldırıları önlemi!
        THY'den İran-ABD saldırıları önlemi!
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Kan donduran olay! Oltası yerde kaldı!
        Kan donduran olay! Oltası yerde kaldı!
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi
        Flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi
        Mısırlıların göz makyajında 'sağlık' detayı
        Mısırlıların göz makyajında 'sağlık' detayı
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Kan donduran olay! 2 aylık bebek cesedi dondurucuda bulundu
        Kan donduran olay! 2 aylık bebek cesedi dondurucuda bulundu
        PFDK başkanı istifa etti!
        PFDK başkanı istifa etti!
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        F.Bahçe Beko seride farkı açtı!
        F.Bahçe Beko seride farkı açtı!