Brad Pitt: Çaresiz durumdaydım
Brad Pitt, Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra bağımlılık tedavisi gördüğünü yineleyerek; "Çaresiz durumdaydım" dedi
Son olarak 'Formula 1' filminin başrolünde yer alan Brad Pitt, konuk olduğu bir programda, Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra bağımlılıkla verdiği mücadeleyi anlattı.
61 yaşındaki oyuncu; "Çaresiz durumdaydım. Herkesin bana önerdiği her şeyi deniyordum. Özellikle zor bir zamandı. Yeniden başlamam gerekiyordu. Bazı şeyler konusunda uyanmam gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
Daha önce The New York Times'a eski eşi Angelina Jolie'nin boşanma davası açmasının ardından alkol bağımlılığı tedavisi gördüğünü açıklayan Brad Pitt; "Adsız Alkolikler" toplantılarının kendisine çok iyi geldiğini söylemişti.
"HATALARDAN DERS ÇIKARMAK LAZIM"
Angelina Jolie, uzun yıllar süren birlikteliğin ardından 2014'te evlendiği Brad Pitt'e, 2016'da boşanma davası açmış, eski eşini, kendisine ve çocuklarına karşı kötü davrandığı iddiasıyla suçlamıştı.
Boşanma davası geçen yıl aralık ayında resmi olarak sonuçlanmıştı. Ancak bu çekişmeli süreçte annelerinin yanında yer alan çocuklardan bazılarının Brad Pitt'in soyadını bıraktığı ve babalarıyla artık düzeltilemez bir ilişki içine girdiği öğrenilmişti.
Brad Pitt, çocuklarıyla devam eden ve artan yabancılaşmasının ortasında, ailesinin kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlatmıştı. "Hata ne olursa olsun, sadece hatadan ders çıkar ve devam et. Bu, bir sonraki başarıya yol açacak" diyen oyuncu; "Benim yaşıma geldiğinizde, kendinizi sevdiğiniz insanlarla, sizi seven insanlarla çevrelemenin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Arkadaşlar, aile ve hepsi bu" ifadesini kullanmıştı.
Angelina Jolie ile ilişkisi boyunca üçü evlatlık üçü de biyolojik olmak üzere altı çocuğu olan Brad Pitt, ayrılık sonrası çocuklarıyla birlikte hiç görüntü vermedi. Kızları; Zahara, Shiloh ve Vivienne'in 'Jolie-Pitt' olan soyadlarını 'Jolie' olarak değiştirdiği öğrenildi. Üç oğlunun böyle bir karar alıp almadığı ise bilinmiyor.