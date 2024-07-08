Brad Pitt, ilk kez sevgilisiyle el ele kamera karşısında

Formula 1 ve Apple Original Films'in işbirliğiyle çekilen yarış filminde başrolde yer alan Brad Pitt'in gösterime gelecek yaz çıkarılacak olan filminin adı dün 'F1' olarak duyuruldu ve ilk afiş yayınlandı. Filmde Pitt, 1990'larda kötü bir kaza geçirdikten sonra emekli olmak zorunda kalan yarış pilotu 'Sonny Hayes'i canlandırıyor.

Gerçek yarış anlarında çekimleri yapılan filmin Formula 1 Britanya Grand Prix'sinde de bazı sahneleri çekildi.