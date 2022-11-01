Polisin şu ana kadar ikna yoluyla müdahale ettiği gösterilerde çok sayıda yolun açılmasına rağmen 200'den fazla noktada protestoların sürdüğü aktarıldı. Rio de Janeiro-Sao Paulo şehirleri arasında hizmet veren otobüs firmalarının, güzergahtaki protestolar nedeniyle seferlerini iptal ettiği, bilet satışlarının yüzde 80 oranında düştüğü açıklandı.