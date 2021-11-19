DHA

Rio de Jenario Federal Üniversitesi'nin bir parçası olan Brezilya Ulusal Müzesi´nden yapılan açıklamada, ülkenin Parana eyaletinin Cruzeiro do Oeste bölgesinde 1 metre uzunluğunda dişsiz bir dinozor türünün kalıntılarının bulunduğu belirtildi.

DHA'nın haberine göre yaklaşık 70 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen türe, Brezilyalı zoolog ve aktivist Bertha Lutz ile Brezilya İmparatoriçesi Maria Leopoldina'nın adı olan Berthasaura leopoldinae isminin verildiği ifade edildi.

Berthasauraleopoldinae iskeletinin şu ana kadar bulunan en eksiksiz iskeletlerden biri olduğu ve dişlerinin olmamasıyla dikkat çektiği belirtildi.

Ayrıca, bulguların Nature dergisinde yayınlandığı bilgisi de açıklamada yer aldı.