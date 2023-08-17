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        Haberler Dünyadan Britney Spears ile Sam Asghari boşanıyor - Magazin haberleri

        Britney Spears ile Sam Asghari boşanıyor

        Britney Spears, üçüncü eşinden de boşanıyor. 2022'de evlenen Britney Spears - Sam Asghari boşanma kararı aldı. İkilinin yollarını ayırmak için mahkemeye başvurduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 09:48
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        Britney Spears ile İran asıllı ABD'li model ve oyuncu Sam Asghari, 2022'nin haziran ayında evlenmişti. İkilinin ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

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        Sam Asghari, 'ihanet' iddialarının ardından Spears'tan boşanmak için mahkemeye başvurdu.

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        Britney Spears'ın evlilik sözleşmesi olduğu ve bu sayede maddi varlıklarını koruyabileceği bildirildi.

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        "EN SON İHTİYACI OLAN ŞEY BUYDU"

        Çifte yakın bir kaynak, "Britney, tüm aldatma iddialarını reddediyor. Şu an çok kırılgan çünkü bu durum eski anıları ona hatırlattı. Çocukları Hawaii'ye taşındıktan sonra en son ihtiyacı olan şey bu boşanmaydı" şeklinde konuştu.

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        "HER ŞEY YOLUNDA" MESAJI VERMİŞLERDİ

        Öte yandan geçtiğimiz aylarda çiftin aralarının bozuk olduğu öne sürülmüştü. İddialara göre; Sam Asghari'nin film çekimi sırasında alyansını çıkarması dedikoduları alevlendirmişti.

        İkiliden söylentilere yanıt gecikmemişti. Sam Asghari, eşiyle birlikte verdikleri pozları sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Her şey yolunda" mesajını vermişti.

        Britney Spears, daha önce Jason Allen Alexander ile 2004'te evlenip, aynı yıl boşanmıştı. Spears, Boşandıktan kısa bir süre sonra Kevin Federline ile evlendi. Federline'den ise 2007'de boşandı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Britney Spears
        #Sam Asghari
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