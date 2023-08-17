Britney Spears ile Sam Asghari boşanıyor

4 Şurada Paylaş!









"EN SON İHTİYACI OLAN ŞEY BUYDU"

Çifte yakın bir kaynak, "Britney, tüm aldatma iddialarını reddediyor. Şu an çok kırılgan çünkü bu durum eski anıları ona hatırlattı. Çocukları Hawaii'ye taşındıktan sonra en son ihtiyacı olan şey bu boşanmaydı" şeklinde konuştu.