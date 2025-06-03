Sam Asghari, Britney Spears'ın çıkarlarına her zaman önem verdiğine yönelik açıklamalarıyla gündemde. Aralık ayında boşanma davasından kesin karar çıkmasından sonra sessizliğini bozan Asghari, Spears'ı Haziran 2022'deki düğünlerinden önce bir evlilik öncesi sözleşme imzalamaya teşvik etmesinin nedenlerini anlattı.

Britney Spears ile evlenmeden önce evlilik sözleşmesi imzaladığı için Sam Asghari'nin hiçbir şey almadığı belirtilmişti. 31 yaşındaki Asghari, bu sözleşmeyi isteyenin kendisi olduğunu açıkladı.

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Bir podcast yayınına katılan Sam Asghari; "Onun bir evlilik öncesi sözleşmesi imzalamasını istedim. Korunduğundan emin olmak istedim. Çünkü hayatı boyunca herkes onu istismar etmiş. Çok üzücü. Bunu yapanlardan biri de ben olmak istemedim" diye konuştu.

Sözleşmeyi yaparken bir tarafın tamamen her şeye sahip olması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Sam Asghari, yarı yarıya hesaplama yapılmadığını belirtti.

Modellik yapan Sam Asghari'nin, 43 yaşındaki pop yıldızı ile iki yıl süren evliliğiyle ilgili yorumlar, onun Britney Spears'tan faydalandığı yönünde olmasına rağmen, Asghari; "Kamuoyuna, hayranlara veya hayatımızı uzaktan izleyen insanlara asla kızmam. Dışarıdan bakıldığında yaş farkı, şöhret farkı falan var ama gerçekçi olmak gerekirse, biz rol arkadaşları olarak tanıştık" dedi.