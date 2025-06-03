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        Haberler Dünyadan Britney Spears'ın eski eşi Sam Asghari ilk kez konuştu: Evlilik sözleşmesini ben istedim

        Britney Spears'ın eski eşi ilk kez konuştu: Evlilik sözleşmesini ben istedim

        Britney Spears'ın eski eşi Sam Asghari, ünlü şarkıcıyla Haziran 2022'deki düğünlerinden önce neden evlilik öncesi sözleşmesi imzalamak istediğini ilk kez açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 10:56 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:56
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        "Bir de ben istismar etmek istemedim"
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        Sam Asghari, Britney Spears'ın çıkarlarına her zaman önem verdiğine yönelik açıklamalarıyla gündemde. Aralık ayında boşanma davasından kesin karar çıkmasından sonra sessizliğini bozan Asghari, Spears'ı Haziran 2022'deki düğünlerinden önce bir evlilik öncesi sözleşme imzalamaya teşvik etmesinin nedenlerini anlattı.

        Britney Spears ile evlenmeden önce evlilik sözleşmesi imzaladığı için Sam Asghari'nin hiçbir şey almadığı belirtilmişti. 31 yaşındaki Asghari, bu sözleşmeyi isteyenin kendisi olduğunu açıkladı.

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        Bir podcast yayınına katılan Sam Asghari; "Onun bir evlilik öncesi sözleşmesi imzalamasını istedim. Korunduğundan emin olmak istedim. Çünkü hayatı boyunca herkes onu istismar etmiş. Çok üzücü. Bunu yapanlardan biri de ben olmak istemedim" diye konuştu.

        Sözleşmeyi yaparken bir tarafın tamamen her şeye sahip olması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Sam Asghari, yarı yarıya hesaplama yapılmadığını belirtti.

        Modellik yapan Sam Asghari'nin, 43 yaşındaki pop yıldızı ile iki yıl süren evliliğiyle ilgili yorumlar, onun Britney Spears'tan faydalandığı yönünde olmasına rağmen, Asghari; "Kamuoyuna, hayranlara veya hayatımızı uzaktan izleyen insanlara asla kızmam. Dışarıdan bakıldığında yaş farkı, şöhret farkı falan var ama gerçekçi olmak gerekirse, biz rol arkadaşları olarak tanıştık" dedi.

        Britney Spears ile Sam Asghari'nin ilişkisi, 2016'daki 'Slumber Party' klibinde rol aldıktan kısa bir süre sonra başladı. "Bu, oyunculuk dünyasında oluyor. Çünkü birlikte çok fazla zaman geçiriyorsunuz. Bazen kendi ailenizden daha fazla zaman geçiriyorsunuz. Bunun olması çok doğal" diyen Asghari; "Tıpkı ofiste olduğu gibi. Ofiste çalışıyorsanız, bir iş arkadaşınızla tanışırsınız. Her zaman kendi fikirleri olan insanlar olacaktır. Buna saygı duyuyorum" diye eleştirilere yanıt verdi.

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        #Britney Spears
        #Sam Asghari
        #boşanma
        #evlilik sözleşmesi
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