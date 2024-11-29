Bruce Willis'ten kızlarıyla Şükran Günü pozları

TOPLAM 5 KIZI VAR

Bruce Willis ile 61 yaşındaki eski eşi Demi Moore'un 2000'de biten 13 yıllık evliliğinden üç kızı var.

Bruce Willis, 2009'da şu anda 46 yaşında olan Emma Heming ile evlendi ve bu birliktelikten Mabel Ray (12) ve Evelyn (10) adında iki kızı daha oldu.