Bu belgeyi alan doğrudan 65 bin liraya işe giriyor
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen ekskavatör operatörlüğü kursunu bitirenlerin 65 bin lira maaşla doğrudan işe alındıkları belirtildi.
Mudur'nu Halk Eğitim Merkezi'nde ekskavatör operatörlüğü kursunda son eğitimler tamamlandı.
Kursta bugüne kadar 800 kişi eğitimlerini tamamlayarak, sertifikalarını aldı. Sahada uygulamalı olarak ekskavatör kullanan kursiyerler, eğitimciler tarafından denetlendi.
EN YÜKSEK MAAŞ 65 BİN LİRA
Son olarak uygulamalı sınavın yapıldığı kursta 39 kursiyer eğitimlerini tamamlayarak, belgesini aldı.
En düşük ekskavatör operatörü maaşının 30 bin lira, en yüksek maaşın ise 65 bin liraya kadar olduğu öğrenildi.
Mudurnu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemali Özlü, "Bu belgeyi alan kişiler doğrudan fabrikalara işe girebilmektedir. Bize ulaşan 200'ün üzerinde vatandaşımız da fabrikalarda şu an faal olarak çalışmaktadır. Kurslarımız devam ediyor" dedi.
Eğitimlere katılan kursiyer, "Çok güzel çalışıyoruz. Bugün de belge almak için imtihan yapıldı. Ben kursa iş bulabilmek için Bolu'dan katıldım" diye konuştu.