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        Haberler Gündem Hava Durumu Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı - Son dakika haberler

        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün Akdeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yapılan uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına dikkat edilmesi istendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 09:32 Güncelleme: 12.05.2024 - 09:32
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        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin’in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        SICAKLIK DÜŞÜYOR

        Yağışlı hava ile birlikte iç kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde de mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 22°

        Ankara

        Yağmurlu 15°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 25°

        Antalya

        Yağmurlu 21°

        Trabzon

        Yağmurlu 16°

        Bursa

        Güneşli 18°

        Adana

        Yağmurlu 24°

        Diyarbakır

        Güneşli 25°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 22°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 18°

        KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

        Yağışların öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin’in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: AA

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