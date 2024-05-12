Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin’in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

REKLAM SICAKLIK DÜŞÜYOR Yağışlı hava ile birlikte iç kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde de mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul Kısmen Güneşli 22° Ankara Yağmurlu 15° İzmir Kısmen Güneşli 25° Antalya Yağmurlu 21° Trabzon Yağmurlu 16° Bursa Güneşli 18° Adana Yağmurlu 24° Diyarbakır Güneşli 25° Gaziantep Parçalı Bulutlu 22° Ağrı Sağanak Yağış 18°