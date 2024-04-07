Bu güzergahlara dikkat! Karayollarında son durum

Mudurnu-Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde yol trafiğe kapatılarak ulaşıma servis yolundan iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

İyidere-Rize yolunun 19. kilometresinde (Rize Kültür Merkezi mevkisi) yaya üst geçidi bakım onarım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Hakkari-Yüksekova yolunun 1-2. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü gerçekleştiriliyor.