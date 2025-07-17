Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor! Çamaşır yıkarken yapılan bu yaygın hatalar giysilerin ömrünü kısaltıyor!

Her gün yapılan çamaşır yıkama rutini, sanıldığından çok daha fazla hatayla dolu olabilir. Doğru bildiğimiz yanlışlar, hem giysilerimizin ömrünü kısaltıyor hem de makine performansını etkiliyor. Bu küçük ama önemli hataları bilmek, çamaşır yıkama alışkanlıklarımızı baştan sona değiştirebilir.

MAKİNEYİ AŞIRI DOLDURMAK

Çamaşır makinesini ağzına kadar doldurmak, sık yapılan hataların başında gelir. Bu durum hem makinenin verimini düşürür hem de çamaşırların yeterince temizlenmesini engeller. Su ve deterjan kumaşlara ulaşamadığında kirler giysilerde kalır.

YANLIŞ DETERJAN KULLANIMI

Her çamaşır deterjanı her kumaşa uygun değildir. Özellikle yüksek verimli makinelerde fazla deterjan kullanmak, giysilerde kalıntı bırakabilir. Sıvı mı toz mu, renkliler mi beyazlar mı gibi detaylar göz önünde bulundurulmalı.

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SICAKLIK AYARINI GÖZ ARDI ETMEK

Kumaş türüne göre sıcaklık ayarı yapılmaması, renklerin solmasına ya da çekmelere neden olabilir. Pamuklu ve renkli ürünlerde düşük sıcaklık tercih edilmeli; nevresim ve havlularda ise hijyen için yüksek dereceler kullanılmalı.

GİYSİLERİ TERS ÇEVİRMEDEN YIKAMAK

Özellikle baskılı ya da kot gibi yüzeyi hassas kıyafetlerin dış yüzeylerini korumak için çamaşırlar ters çevrilerek yıkanmalıdır. Bu basit işlem, yıpranmayı büyük ölçüde azaltır.