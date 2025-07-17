Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor! Çamaşır yıkarken yapılan bu yaygın hatalar giysilerin ömrünü kısaltıyor!

        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor! Çamaşır yıkarken yapılan bu yaygın hatalar giysilerin ömrünü kısaltıyor!

        Beyazlar grileşiyor, çamaşırlar çekiyor ya da kötü kokular geçmiyorsa sorun çamaşır makinesinde değil, kullanım alışkanlıklarında olabilir. Evde yapılan bazı basit hatalar, çamaşırların temizlenmesini engellemekle kalmaz, aynı zamanda kumaşlara da zarar verir. Peki bu hatalar neler ve nasıl önlenebilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 08:00 Güncelleme: 17.07.2025 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Her gün yapılan çamaşır yıkama rutini, sanıldığından çok daha fazla hatayla dolu olabilir. Doğru bildiğimiz yanlışlar, hem giysilerimizin ömrünü kısaltıyor hem de makine performansını etkiliyor. Bu küçük ama önemli hataları bilmek, çamaşır yıkama alışkanlıklarımızı baştan sona değiştirebilir.

        MAKİNEYİ AŞIRI DOLDURMAK

        Çamaşır makinesini ağzına kadar doldurmak, sık yapılan hataların başında gelir. Bu durum hem makinenin verimini düşürür hem de çamaşırların yeterince temizlenmesini engeller. Su ve deterjan kumaşlara ulaşamadığında kirler giysilerde kalır.

        YANLIŞ DETERJAN KULLANIMI

        Her çamaşır deterjanı her kumaşa uygun değildir. Özellikle yüksek verimli makinelerde fazla deterjan kullanmak, giysilerde kalıntı bırakabilir. Sıvı mı toz mu, renkliler mi beyazlar mı gibi detaylar göz önünde bulundurulmalı.

        REKLAM

        SICAKLIK AYARINI GÖZ ARDI ETMEK

        Kumaş türüne göre sıcaklık ayarı yapılmaması, renklerin solmasına ya da çekmelere neden olabilir. Pamuklu ve renkli ürünlerde düşük sıcaklık tercih edilmeli; nevresim ve havlularda ise hijyen için yüksek dereceler kullanılmalı.

        GİYSİLERİ TERS ÇEVİRMEDEN YIKAMAK

        Özellikle baskılı ya da kot gibi yüzeyi hassas kıyafetlerin dış yüzeylerini korumak için çamaşırlar ters çevrilerek yıkanmalıdır. Bu basit işlem, yıpranmayı büyük ölçüde azaltır.

        YUMUŞATICIYI YANLIŞ KULLANMAK

        Her kumaş tipi yumuşatıcıya uygun değildir. Spor kıyafetler, havlular ya da teknik kumaşlar yumuşatıcıyla yıkandığında dokusunu kaybedebilir ya da emici özelliğini yitirebilir.

        RENKLİLERİ AYIRMADAN YIKAMAK

        Siyah tişörtle açık renk gömleği aynı tambura atmak, renk geçişlerine neden olabilir. Renk gruplarını ayırmak hem renklerin solmasını hem de istenmeyen lekeleri önler.

        DÜZENLİ TEMİZLİK YAPMAMAK

        Makine içi temizliği ihmal etmek, kötü kokulara ve yetersiz temizlik performansına yol açabilir. Ayda bir tambur temizliği ve deterjan gözlerinin yıkanması önerilir.

        Fotoğraf kaynak: Istock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Süveyda'da anlaşma sağlandı
        Süveyda'da anlaşma sağlandı
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Kardeşini döverek öldürdü!
        Kardeşini döverek öldürdü!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan müjdesi!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan müjdesi!
        Tabancayla vurulan genç kadın kurtarılamadı
        Tabancayla vurulan genç kadın kurtarılamadı
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Yasak aşkın Bodrum hali
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Beşiktaş'ta Gedson'a Ada kancası!
        Beşiktaş'ta Gedson'a Ada kancası!
        Tekirdağ, Çanakkale, Bolu, Balıkesir ve Muğla'da yangın
        Tekirdağ, Çanakkale, Bolu, Balıkesir ve Muğla'da yangın
        Beşiktaş'tan tatsız prova!
        Beşiktaş'tan tatsız prova!
        Yaş küçük ama suç büyük!
        Yaş küçük ama suç büyük!