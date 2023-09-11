Haberler Yaşam Bu kapıdan giren Kapadokya'dan çıkıyor

Bu kapıdan giren Kapadokya'dan çıkıyor Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Zincidere Mahallesi'nde bulunan evlerin hemen hemen hepsinin altından geçen yer altı şehri gizemini koruyor. Uzunluğunun 376 kilometre olduğunu söyleyen dönemin Belediye Başkanı Mustafa Aksu "Buradan Kapadokya'ya gidiyor o yol. Kapadokya'dan Aksaray'a, oradan Kırşehir'deki Dulkadirli'ye kadar uzanan bir yol" dedi İhlas Haber Ajansı Giriş: 11.09.2023 - 16:42 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:42 facebook

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1992 yılında belediye statüsü alan daha sonra Talas ilçesine bağlanan Zincidere Mahallesi'nde bulunan yer altı şehirleri gizemini korumaya devam ediyor. Bölgede bulunan evlerin hemen hemen hepsinin altından geçen ve zamanla evlerde oturanlar tarafından girişi kapatılan tüneller merak uyandırıyor. Bölgenin zamanında ticaret merkezi olduğunu kaydeden dönemin Belediye Başkanı Mustafa Aksu, "Zamanında Zincidere'ye gelen toplum 250 tane konak yapmışlar. Zengin bir bölgeymiş, ticaret yapmışlar. O zamanlar İç Anadolu'nun pamuk borsası Zincidere olmuş. Kayıtlarda, 1873 yılında burada 52 tane pamuk tüccarı var. Bakıyorsunuz 8 tane eczane, fırın var. Böyle bir alışveriş merkezi kurmuşlar buraya" dedi.

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Yer altı şehri hakkında bilgiler veren Aksu, "Şehrin esas başlangıç merkezi Zincidere Komando Tugayı içerisinde bulunan manastırdır. Evvela Zincidere'deki bütün evlerin içine uğruyor. Buradan Kapadokya'ya gidiyor o yol. Kapadokya'dan Aksaray'a, oradan Kırşehir'deki Dulkadirli'ye kadar uzanan bir yol. Yer altı yollarının toplam uzunluğu 376 kilometre" ifadelerini kullandı.