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        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Bu tarif misafirlerinizi büyüleyecek: Sadece temel malzemelerle harikalar yaratabileceğiniz kusursuz ekler tarifi!

        Bu tarif misafirlerinizi büyüleyecek: Sadece temel malzemelerle harikalar yaratabileceğiniz kusursuz ekler tarifi!

        Kabarmayan hamurlara ve tutmayan kremalara son veren tam ölçülü tarifle tanışın. Gizli teknikler ve püf noktalarıyla evinizde hazırlayacağınız bu eşsiz tatlı, dışarıdan aldıklarınızı size tamamen unutturacak. Detaylar haberimizin devamında...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 11:06 Güncelleme:
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        Fransız mutfağının dünyaya armağan ettiği en zarif tatlılardan biri olan ekler, pastane vitrinlerinin en parlak yıldızıdır. Dışarıda yediğiniz o kusursuz lezzeti kendi mutfağınızda yaratmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Gözünüzü korkutmasın; evde yapılabilecek ekler tarifi, doğru teknikler uygulandığında oldukça pratik ve keyifli bir gastronomi serüvenine dönüşüyor. İhtiyacınız olan tek şey biraz sabır ve mutfak tartısı!

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        KUSURSUZ BİR PASTACI KREMASI İÇİN İHTİYACINIZ OLANLAR

        İçi dolgulu tatlıların en büyük sırrı her zaman kremasında gizlidir. İpeksi bir pastacı kreması hazırlamak için gereken malzemeler ise oldukça ulaşılabilir:

        3 su bardağı süt

        1 çay bardağı toz şeker

        3 yemek kaşığı un

        2 yemek kaşığı nişasta

        1 adet yumurta sarısı

        1 paket vanilya

        1 tatlı kaşığı tereyağı

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        HAMURU VE ÜZERİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

        Ekler yapımının kalbi olan hamur ve çikolatalı üst katman için mutfak tezgahınızda şu malzemeleri hazır edin:

        1 su bardağı su

        100 gram tereyağı

        1 su bardağı un

        1 tatlı kaşığı toz şeker

        1 tutam tuz

        4 adet yumurta

        Üzeri için: 200 ml süt kreması ve 200 gram çikolata

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        KREMAYI PİŞİRİRKEN ATEŞİN GÜCÜNÜ KONTROL ALTINDA TUTUN

        Öncelikle iç dolgumuzu hazırlayarak işe başlıyoruz. Süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını derin bir tencereye alın. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar tel çırpıcıyla topak kalmayacak şekilde karıştırın. Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

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        Kaynayıp üzeri göz göz olduğunda ocaktan alın. Sıcak kremanın içine vanilya ve tereyağını ekleyin. Tereyağı tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Kremanın üzerinin kabuk bağlamaması için, streç filmi doğrudan kremanın yüzeyine temas edecek şekilde kapatın ve soğuması için buzdolabına kaldırın.

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        HAMURU KAVURMA AŞAMASI TARİFİN KADERİNİ BELİRLİYOR

        Sırada evde yapılabilecek ekler tarifi için en kritik aşama olan hamur yapımı var. Su, tereyağı, şeker ve tuzu bir tencereye alıp orta ateşte kaynamaya bırakın. Su kaynadığı anda ocağın altını kısın ve unu tek seferde ilave edin.

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        Tahta bir kaşık yardımıyla hızlıca karıştırarak hamuru toparlayın. Hamur tencerenin tabanına hafifçe yapışmaya ve toplanıp bir top halini almaya başladığında ocağı kapatın. Yaklaşık 2-3 dakika kavurmak unun çiğ kokusunu alacaktır. Ardından hamuru geniş bir cam kaseye aktarıp 15 dakika ılımaya bırakın.

        8

        YUMURTALARI EKLERKEN KIVAMI ADIM ADIM İZLEYİN

        Hamur ılıdıktan sonra en hassas noktaya geliyoruz. Dört adet yumurtayı hamura teker teker kırmanız gerekiyor. İlk yumurtayı kırın, mikser veya tahta kaşıkla hamura tamamen yedirin. Hamur yumurtayı emdikten sonra ikinciye geçin.

        9

        Bu işlemi tüm yumurtalar bitene kadar tekrarlayın. Sonuçta, kaşıkla aldığınızda "V" şeklinde yavaşça akan, parlak ve esnek bir hamur elde etmelisiniz. Hazırladığınız bu özel karışımı geniş uçlu bir sıkma torbasına doldurun.

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        FIRIN KAPAĞINI AÇMAK EMEKLERİNİZİ BOŞA ÇIKARABİLİR

        Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Hamuru aralarında ikişer parmak boşluk kalacak şekilde, yaklaşık 8-10 santimetre uzunluğunda şeritler halinde sıkın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında tam 40-45 dakika pişirin.

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        Fırının kapağını pişme süresi boyunca kesinlikle açmayın; içeri giren soğuk hava, kabaran hamurlarınızın anında sönmesine yol açar. Pişen ekleri fırından çıkarıp oda sıcaklığında tamamen soğumaya bırakın.

        12

        SON DOKUNUŞLA ÇİKOLATA ŞELALESİNE HAZIR OLUN

        Soğuyan hamurları tırtıklı bir bıçakla ortadan ikiye tamamen kopmayacak şekilde kesin. İçlerini hazırladığınız soğuk pastacı kreması ile bolca doldurun.

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        Sos için kremayı küçük bir sos tenceresinde ısıtın ancak kaynamasına izin vermeyin. Ocaktan alıp içine ufak parçalara böldüğünüz çikolataları ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.

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        Doldurduğunuz eklerin üst kısımlarını bu ılık çikolata sosuna batırıp bir tel ızgara veya tepsiye dizin. Çikolata tamamen donup parlak bir görünüm kazandığında servis edebilirsiniz. Mutfaktaki bu ustalık eseriniz, yiyen herkesin bir porsiyon daha istemesine neden olacak. Afiyet olsun!

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