Bu tarif misafirlerinizi büyüleyecek: Sadece temel malzemelerle harikalar yaratabileceğiniz kusursuz ekler tarifi!

Fransız mutfağının dünyaya armağan ettiği en zarif tatlılardan biri olan ekler, pastane vitrinlerinin en parlak yıldızıdır. Dışarıda yediğiniz o kusursuz lezzeti kendi mutfağınızda yaratmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Gözünüzü korkutmasın; evde yapılabilecek ekler tarifi, doğru teknikler uygulandığında oldukça pratik ve keyifli bir gastronomi serüvenine dönüşüyor. İhtiyacınız olan tek şey biraz sabır ve mutfak tartısı!