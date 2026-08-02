Bu yollar 14 gün trafiğe kapalı! İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı, ne zaman açılacak?
İstanbul'da trafiği etkileyecek yol kapanmalarıyla ilgili detaylar belli oldu. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek programlar nedeniyle bazı cadde ve bağlantı yolları 14 gün süreyle araç trafiğine kapatılacak. Yola çıkmadan önce güzergahını planlamak isteyen sürücüler, "İstanbul'da hangi yollar kapalı?", "Trafiğe kapalı yollar ne zaman açılacak?" ve "Alternatif güzergahlar hangileri?" sorularına yanıt arıyor. İşte İstanbul'da trafiğe kapalı yollar listesi ve sürücüler için belirlenen alternatif güzergahlar...
İstanbul'da ulaşımı kullanacak sürücüler için önemli bir trafik düzenlemesi hayata geçirildi. Yenikapı'da gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında bazı yollar belirlenen tarihler arasında 14 gün boyunca araç geçişine kapalı olacak. Trafikte zaman kaybetmek istemeyen vatandaşlar ise "İstanbul trafiğe kapalı yollar", "Hangi yollar ulaşıma kapatıldı?" ve "Alternatif güzergahlar neler?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte İstanbul'da geçici olarak trafiğe kapatılan yollar ile kullanılabilecek alternatif güzergahlara ilişkin tüm ayrıntılar...
SÜRÜCÜLER DİKKAT! İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI, NE ZAMAN AÇILACAK?
İstanbul'da, Yenikapı'da gerçekleştirilecek programlar kapsamında bazı yollar 14 gün boyunca trafiğe kapalı olacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fatih Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek programlar kapsamında 1 Ağustos'tan itibaren 3-10 Ağustos hariç 16 Ağustos'a kadar kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Bu kapsamda saat 12.00'den program bitimine kadar sahil kuzey ve güney yan yollardan Kadir Topbaş Gösteri Merkezi ayrımı, Vefa Karakurdu Üst Geçidi, Yenikapı Miting Alanı ile Yenikapı İDO arasındaki iç kısımda kalan tali yol kapalı olacak. Alternatif güzergah olarak sahil, Kennedy Caddesi kullanılabilecek.