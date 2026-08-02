İstanbul'da ulaşımı kullanacak sürücüler için önemli bir trafik düzenlemesi hayata geçirildi. Yenikapı'da gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında bazı yollar belirlenen tarihler arasında 14 gün boyunca araç geçişine kapalı olacak. Trafikte zaman kaybetmek istemeyen vatandaşlar ise "İstanbul trafiğe kapalı yollar", "Hangi yollar ulaşıma kapatıldı?" ve "Alternatif güzergahlar neler?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte İstanbul'da geçici olarak trafiğe kapatılan yollar ile kullanılabilecek alternatif güzergahlara ilişkin tüm ayrıntılar...