Yapılışı kolay ve bir o kadar da yararlı olan buğdaylı tavuk çorbasının içinde buğday, havuç, maydanoz gibi yararlı birçok malzeme yer alıyor. Peki, buğdaylı tavuk çorbası nasıl yapılır? İşte, tarifi...

BUĞDAYLI TAVUK ÇORBASI

Malzemeleri:

Yarım adet tavuk göğsü

1 su bardağı haşlanmış buğday

1 adet rendelenmiş havuç

1 yemek kaşığı tereyağı

1 avuç dolusu maydanoz

Tuz ve su

Kıvam vermek için

1 buçuk yemek kaşığı un

1 kase su

Yapılışı:

Bu tarifi yapmadan önce buğdayı bir gece önceden ıslatıp ertesi gün haşlamalısınız. Sonra bir su bardağı ile ölçerek dondurucuya koymalısınız ki her istediğiniz zaman kolayca güzel güzel çorbalar yapabilesiniz. Ben 1 kilo buğday almıştım yarısını aşure yarısını da haşlayıp dondurucuya kaldırmıştım. Yarım kg dan 7 poşet çıkmıştı. Dondurucu çok büyük bir kolaylık.

Tavuk göğsü bir tencere suya koyulur ve biraz da tuz koyulur haşlanır.

Dondurucuya bir su bardağı olarak koyduğum buğdayı çıkarıp sıcak suya koydum. Buzu çözüldükten sonra tel çırpıcıyla çırparak birbirinden ayırdım.

Haşlanmış tavuk eti didiklenir.

Sulu buğdayı tavuk suyunun olduğu tencereye dökülür ,ardından rendelenmiş havuç eklenir. 10 dk kaynatılr.

Sonra tavuk eti eklenir. Bu arada tereyağı da çorbaya bırakılır. (Göğüs etinin yağı olmadığı için koyuyorum but yada bagetten yaptığımda tereyağı kullanmıyorum deriyle haşladığım için tavuğun kendi yağı oluyor).

Ardından bir kase suda 1 yemek kaşığı tepeleme un karıştırılır. Çorbaya ilave edilir. 10 dk kaynamaya bırakılır.

Sonra maydanoz eklenir ocağın altı kapatılır.

Sıcak sıcak bol limonla servis edilir.