Buğra Coşgungönül'den altın madalya!
Milli tekvandocu Buğra Coşgungönül, Kuzey Makedonya'da devam eden 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) altın madalyanın sahibi oldu.
Giriş: 26.07.2025 - 00:46 Güncelleme: 26.07.2025 - 00:46
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda ay-yıldızlı tekvandocu Buğra Coşgungönül, erkekler 73 kiloda altın madalya ile kürsünün zirvesine çıktı.
Elif Naz Köseoğlu ise kızlar +63 kiloda bronz madalya kazandı.
Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 8'i altın 21'e ulaştı.
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