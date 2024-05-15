Buğra Gülsoy oğlu Cem'i sete götürdü
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın başrol oyuncularından Buğra Gülsoy, oğlu Cem'i dizinin setine götürdü
Buğra Gülsoy, 2018'de Nilüfer Gürbüz ile dünyaevine girmiş, bu evlilikten Cem adında bir oğulları dünyaya gelmişti. Yaşadıkları fikir ayrılıkları sebebiyle geçen yıl boşanan ünlü çiftin evliliği tek celsede bitmişti.
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'da 'Evren' karakteriyle büyük beğeni toplayan Gülsoy, oğlu Cem'i sete götürdü.
Buğra Gülsoy, oğlunun fotoğrafına; "Cem hojam" notunu düştü.