Resmi tatillerde ve milli bayramlarda bankaların çalışıp çalışılmadığı merak ediliyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamalarının yapıldığı 18 Mart Perşembe günü bankaların çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Peki, Bugün (18 Mart) bankalar açık mı?

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Birinci Dünya Savaşı esnasında gerçekleşen ve 18 Mart 1915'te Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle sonuçlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi çeşitli etkinliklerle yurt genelinde kutlanıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü kutlamaları yapılsa da 18 Mart resmi tatil değil.

Bankaların tatil olabilmesi için resmi tatil olması gerekiyor. 18 Mart Resmi tatil olmadığı için bankalar açık olacak ve normal çalışma saatlerinde çalışmaya devam edecek.