18 Mart Çanakkale Zaferi'nin bugün 106. yıldönümü... Tarihe şanlı harflerle yazılan zafer her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle anılıyor. Peki, bugün resmi tatil mi? Bankalar, PTT ve noterler açık mı? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

18 MART RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi birçok etkinlikle her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt genelinde anılıyor. Ancak koronavirüsü pandemisi nedeniyle bu yıl ki etkinlikler geçen yılların gölgesinde gerçekleşiyor.

Her ne kadar etkinlikler yapılsa da 18 Mart resmi tatil değil. Yani bugün bankalar, PTT ve noterler açık olacak. Hafta içi diğer günlerdeki kapanış saatlerinde banka, PTT ve noterler kapanacak.