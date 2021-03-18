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Bugün (18 Mart) kargolar açık mı, çalışıyor mu?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106. yıl dönümünde en çok merak edilen şeylerden biri de kamu ve özel işletmelerin mesai saatleri oldu. Milli günler ve bayramlarda resmi tatil uygulanması 18 Mart'ta kargolar açık mı? sorusunu gündeme getirdi. Peki, Bugün (18 Mart) kargolar açık mı, çalışıyor mu?

Bugün (18 Mart) kargolar açık mı, çalışıyor mu?

Resmi tatillerde ve milli bayramlarda kargoların çalışıp çalışılmadığı merak ediliyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamalarının yapıldığı 18 Mart Perşembe günü kargoların çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Peki, Bugün (18 Mart) kargolar açık mı, çalışıyor mu?

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

Birinci Dünya Savaşı esnasında gerçekleşen ve 18 Mart 1915'te Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle sonuçlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi çeşitli etkinliklerle yurt genelinde kutlanıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü kutlamaları yapılsa da 18 Mart resmi tatil değil.

Kargoların tatil olabilmesi için resmi tatil olması gerekiyor. 18 Mart Resmi tatil olmadığı için kargolar açık olacak ve normal çalışma saatlerinde çalışmaya devam edecek.

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