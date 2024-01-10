Bugün Ankara'da okullar tatil mi? 10 Ocak Çarşamba Ankara'da okul var mı?
"Bugün Ankara'da okullar tatil mi?" sorusu milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Düşen sıcaklıklar ve Türkiye'de yer yer kendini gösteren karlı havanın eğitimi nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Ankara'da bugün karla karışık yağmur etkili olacak. Peki, bugün (10 Ocak Çarşamba) Ankara'da okullar tatil mi? İşte, detaylar...
Türkiye yavaş yavaş karlı havanın etksini giriyor. Meteoroloji ve AKOM'un, Marmara ve İstanbul'da kar uyarısı ve sıcaklıkların 8-10 derece düşmesinin ardından yılın ilk karı İstanbul'da Beylikdüzü ilçesine yağdı. Trakya'da Tekirdağ ve Edirne'de de kar yağışıyla kentler beyaza büründü. Aynı şekilde bugün Ankara'da da karla karışık yağmur bekleniyor. Peki, bugün Ankara'da okullar tatil mi? 10 Ocak Çarşamba günü Ankara'da okul var mı? İşte, detaylar...
10 OCAK ÇARŞAMBA ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'da 10 Ocak Çarşamba günü yani bugün karla karışık yağmur bekleniyor. Ancak bugün (için Ankara'da okulların tatil olacağına dair bir açıklama yapılmadı.
Ankara'da okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılırsa haberimize ekleyeceğiz.