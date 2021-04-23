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Bugün marketler saat kaça kadar açık? 23 Nisan Cuma marketler saat kaçta kapanıyor?

Bugün marketler saat kaçta kapanacak? 23 Nisan Cuma günü marketlerin çalışma saatleri nedir? Sokağa çıkma yasağının uygulandığı resmi tatil gününde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı 23 Nisan sokağa çıkma yasağı genelgesi ile marketlerin çalışma saatlerini de duyurdu. İşte Bugün marketlerin çalışma saatleri...

Bugün marketler saat kaça kadar açık? 23 Nisan Cuma marketler saat kaçta kapanıyor?

Marketler bugün saat kaça kadar açık? 23 Nisan Cuma günü market çalışma saatleri nedir? Ankara ve İstanbul market çalışma saatleri başta olmak üzere diğer tüm illerimizde uygulanan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası market çalışma saatleri merak edilip araştırılıyor. İşte İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre marketlerin çalışma saatleri...

BUGÜN MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi.

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek.

Daha önce genelge ile belirtilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” aynen geçerli olacak.

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis’te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacak.

- Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek.

- Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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