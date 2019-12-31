Yeni yıl kutlamaları nedeniyle pek çok kurum ve kuruluş hizmet vermezken "Okullar tatil olacak mı?" sorusu pek çok öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Peki bugün (31 Aralık 2019) okullar açık mı? Okullar 1 Ocak 2020 günü yani yarın tatil olacak mı? İşte yanıtı...

OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ? YARIN OKULLAR AÇIK OLACAK MI?

Okullar yılın son günü 31 Aralık 2019'da (bugün) tüm öğrenciler için açık olacak. Ancak yeni yılın ilk gününde yani yarın (1 Ocak 2020 Çarşamba) resmi tatil nedeniyle okullar tatil olacak.

Tüm okullarda eğitim öğretim 2 Ocak 2020 Perşembe gününden itibaren devam edecek.

Öte yandan bugün olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği belirtilen il ve ilçelerde okullar tatil olacak. Buradaki öğrenciler resmi yılbaşı tatiliyle birlikte iki gün okula gitmeyecekler.