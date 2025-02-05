Valilikten beklenen açıklama geldi! Bugün okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe İstanbul'da okul var mı?
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı birçok kenti etkisi altına aldı. Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil edildiğini duyurdu. Bu kapsamda 6 Şubat Perşembe günü okula gitmek durumunda olan öğrenciler valilikler tarafından gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 6 Şubat İstanbul'da okul var mı?" İşte kar tatili olan iller listesi...
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurt genelinde etkili olan kar yağışı, birçok ili etkisi altına aldı. Valilikler gün içinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi beklendiği illerde okulların tatil ediliğini duyurdu. Bu bağlamda kar yağışının beklendiği illerde öğrenci ve veliler, "Bugün okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe günü İstanbul'da okul var mı, ders yapılacak mı" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 6 Şubat 2025 Perşembe okulların tatil ediliği iller...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil ediliğini duyurdu.
SAKARYA
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bazı okullarda da kar yağışı nedeniyle eğitime iki gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları, kar yağışının devam etmesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına istinaden İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kurtuluş İlkokulu/Ortaokulu, Dikmen İlkokulu/Ortaokulu, Karadere İlkokulu, Kocatöngel İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Dereköy İlkokulu/Ortaokulu, Beylice İlkokulu/Ortaokulunda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verildi.
Ayrıca, Dikmen, Bakacak, Kurtuluş, Karadere, Dededüzü, Pazarcık, Yeşilyayla, Aksu, Muradiye, Hicriye mahallelerinde taşımalı eğitime de iki gün ara verilmesi kararlaştırıldı.
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de kar nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ORDU
Ordu'nun 5 ilçesinde yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.
Açıklamada, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime yarın için ara verildiği, Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, İkizce, Kabadüz ve Ulubey ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.
Tamamen veya kısmen eğitime ara verilen ilçelerdeki engeli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ADANA
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Cemil Can, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu bildirdi.
Can, ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla kırsal mahallelerden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim, lise ve özel eğitim öğrencileri için eğitim öğretime 6 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle ara verildiğini belirtti.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime yarın ara verildi.
Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Cemil Can, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu bildirdi.
Can, ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçedeki tüm okullar için eğitim öğretime 6 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle ara verildiğini, hamile ve engelli personellerin idari izinli sayılacağını belirtti.
NEVŞEHİR
Nevşehir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, yarın il genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceği, olumsuz hava koşullarından dolayı muhtemel risklere karşı tedbiren eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İl genelinde kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma tehlikesi nedeniyle tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 6 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki görevli engelli, hamile, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden, ayrıca kronik rahatsızlığı bulunan personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."
HAKKARİ
Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentin bazı kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle çığ, heyelan, buzlanma ve don olaylarının meydana gelebileceği belirtildi.
Bu hususların göz önünde tutulduğu bildirilen açıklamada, "Perşembe günü Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi ana okullar, resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
KAYSERİ
Kayseri'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, yarın il genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceği ve sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye düşmesi beklendiğinden muhtemel risklere karşı tedbiren eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 6 Şubat 2025 günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."
SİVAS
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, il genelinde dün akşam başlayan ve zaman zaman yoğun devam eden kar yağışının, ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu nedenle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verilecektir.
Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirlerince değerlendirilecek), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
SAKARYA
Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki bazı okullarda, Akyazı ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kocaali Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına istinaden İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Gümüşoluk İlkokulu/Ortaokulu, Şerbetpınarı İlkokulu, Gazi Ortaokulu, Kirazlı İlkokulu/Ortaokulunda eğitim öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesine karar verildi.
Ayrıca Gümüşoluk, Kestanepınarı, Şerbetpınarı ve Kirazlı mahallelerinden yapılan taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı.
Akyazı ilçesinde ise taşımalı eğitim uygulanan Hanyatak, Boztepe, Taşağıl Kayabaşı, Taşyatak, Güvençler, Ballıkaya, Yongalık, Beldibi Tepe, Yongalık Civek, Mansurlar Durmuşlar, Yeniköy, Güzlek, Beldibi, Reşadiye, Dokurcun, Şerefiye, Taşburun, Madenler, Dedeler ve Yörükyeri mahallelerinde; temel, ortaöğretim ve özel eğitime yarın ara verileceği kaymakamlık tarafından bildirildi.
NİĞDE
Niğde'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde bugün başlayan kar yağışının aralıklarla etkisini sürdüreceği ve gece sıcaklığın eksi 5 derecenin de altına düşeceği belirtildi.
Olumsuz hava koşullarının buzlanmaya sebebiyet vereceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir.
Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecek), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
DÜZCE
Düzce'de etkili olan kar nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik tahminlere göre, il genelinde etkili olmaya başlayan yoğun karın yarın akşam saatine kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti.
Kar ile buzlanma riskinin de bulunduğunun altını çizen Vali Aslan, "6 Şubat perşembe ilimiz genelinde resmi, özel tüm yaygın ve örgün eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." açıklamasında bulundu.
Vali Aslan, engelli ve hamile kamu personeli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.
SİNOP
Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı ilçeler ile kent merkezinde yarın için taşımalı eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki olumsuz hava koşullarının yarın da devam etmesinin beklendiği ifade edildi.
Kar ile buzlanmaya karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçeler ile kent merkezinde taşımalı eğitime 6 Şubat Perşembe günü ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 6 Şubat Perşembe günü eğitim, öğretime ara verilmiştir."
YALOVA
Yalova'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, yarın kentte etkili olması beklenen kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelindeki resmi okul ve kurumlardaki taşımalı öğrenciler, köy okulları, özel eğitim öğrencileri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.
Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrenciler (örgün, yaygın eğitim ve yükseköğretim) ise yarın eğitim öğretime devam edecek.
Zorunlu hizmetlerin yürütülmesini aksatmayacak şekilde, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personel de bir gün idari izinli sayılacak.
ELAZIĞ
Elazığ'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut yağışın sabah saatlerinden itibaren kara döneceğinin değerlendirildiğini belirtti.
Şehir merkezinde yarın eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyuran Hatipoğlu, şunları kaydetti:
"İlçelerimizde kaymakamlarımız durumu değerlendirerek ilçeleri ile ilgili kararları vereceklerdir. Ayrıca engelli çalışanlarımız ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaklardır."
Vali Hatipoğlu, öğrencilerden yarını kitap okuyarak değerlendirmelerini isteyerek, "6 Şubat Asrın Felaketi'nin yıl dönümü olduğunu düşünerek evlerinizde deprem tehlikesi hususunda risk olasılıklarını ebeveynlerinize hatırlatarak ve tedbir almalarını sağlayarak geçirin. Sizleri seviyor ve sizlere inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
BOLU
Bolu’da etkili olan kar nedeniyle kentteki okullar 1 gün tatil edildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda 6 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.
SAMSUN
Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Alaçam, Asarcık, Bafra, Canik, Çarşamba, Salıpazarı, Terme ve Yakakent ilçelerinde taşımalı eğitime 6 Şubat Perşembe günü için ara verildiği bildirildi.
BALIKESİR
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Dursunbey Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilçede devam eden kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenciler için yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada, Kavacık, Durabeyler, Delice ve Mıcırlar ilkokullarında da eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
KOCAELİ
Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini artırarak sürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın kent genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarındaki hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu olan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
GİRESUN
Giresun'un 3 ilçesinin tamamında, bazı ilçelerinin de köy okullarında eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar'da kar yağışı ile buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda 6 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Merkez ile Dereli, Espiye, Görele, Güce ve Piraziz ilçelerindeki köy okullarında eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Açıklamada, Yağlıdere'nin Üçtepe beldesi ile Bulancak'ın Aydındere ve Kovanlık beldelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.
Doğankent ve Eynesil ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı ifade edildi.
ZONGULDAK
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentte etkili olan kar nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
Hacıbektaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kent genelinde etkili olan yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle, meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler alındığını belirtti.
Tahminlere göre, yarın da aralıklarla devam edecek kar yağışının, zaman zaman kuvvetlenerek akşama kadar etkisini sürdüreceğini aktaran Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda yarın ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri 1 gün idari izinli sayılacaktır."
Hacıbektaşoğlu, olumsuz hava koşullarına karşı tüm vatandaşların dikkatli olmasını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamasını ve yetkili kurumların uyarılarını takip etmesini istedi.
AKSARAY
Aksaray'ın Ortaköy, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
ERZİNCAN
Erzincan'da yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Erzincan Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde başlayan karın yarın öğlen saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.
Etkili kar, yollarda buzlanma ve ulaşımda yaşanacak olumsuzluklar nedeniyle kent genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.
Açıklamada, ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
BAYBURT
Bayburt’un Demirözü ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı Bayburt’ta da etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Bayburt’un Demirözü ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Demirözü ilçemizin genelinde 6 Şubat Perşembe günü ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında (İlk, orta ve liseler) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı tarihte idari izinli sayılacaktır." denildi.
TUNCELİ
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.
Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, "Köylerimizden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişim sağlayan öğrencilerimiz için 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullandı.
KONYA
Konya'nın Halkapınar, Hadim ve Doğanhisar ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda, Ereğli ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime bir gün ara verilirdi.
Konya'nın çevresi ve ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Halkapınar, Hadim ve Doğanhisar ilçelerindeki okullarda eğitime 6 Şubat Perşembe günü ara verildi.
Ereğli'de ise ilk ve orta dereceli okullarda sadece taşımalı eğitime bir gün 6 Şubat Perşembe günü ara verildiği duyuruldu.
Halkapınar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Halkapınar ilçemizde, gün içinde yaşanan yoğun kar yağışı buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı, önleyici tedbir olarak ilçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 06.02.2025 Perşembe günü tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime (1) bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir."
Ereğli'de ise ilk ve orta dereceli okullarda sadece taşımalı eğitime bir gün 6 Şubat Perşembe günü ara verildiği duyuruldu.
Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün X sosyal medya hesabından ise "Seydişehir-Antalya yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.
ELAZIĞ
Elazığ'da kar nedeniyle kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut yağışın sabah saatlerinden itibaren kara döneceğinin değerlendirildiğini belirterek kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Hatipoğlu şunları kaydetti:
"Sevgili öğrenciler ve değerli öğretmenler kaymakamlarımız ile yaptığımız değerlendirme sonrasında ilçelerimizde de aldığımız tatil kararı uygulanacaktır. İlçelerimizdeki engelli personelimiz ve hamile çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır."
Vali Hatipoğlu, daha önce yaptığı paylaşımda, kent merkezinde eğitime bugün ara verildiğini duyurmuştu.
YOZGAT
Yozgat'ta kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il merkezi ile Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri, Çekerek ve Çayıralan ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği duyuruldu.
Açıklamada ayrıca, "Kamu kurum ve kuruluş çalışanlarından hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 6 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadesine yer verildi.
Yozgat Valiliğince kar ve buzlanma nedeniyle sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları tavsiyesinde de bulunuldu.
SAKARYA
Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artırarak sürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bugün il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimizi güncelleyeceğiz.
6 ŞUBAT HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya ve Kahramanmaraş ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Doğu Akdeniz kıyıları ile Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Hatay ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, İstanbul’un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.