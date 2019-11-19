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Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak. Erdoğan daha sonra, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

Meclis'te CHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi saat 10.00 Grand İstanbul Levent'te yapılacak.

Türk tiyatrosunun efsane ismi Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlanacak. 91 yaşında vefat eden Kenter için saat 10.00'da Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek. Ardından Levent Afet Yolal Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirecek. Sabah saatlerinde Türkiye'nin birçok bölgesinde sis ve pus hadisesi görülecek.

PİYASALAR

Dolar/TL bir süredir devam sakin seyrin ardından ABD - Çin ticaret savaşına yönelik iyimser beklentiler ve Çin'in faiz indirmesiyle artan küresel risk iştahından aldığı destekle yönünü hafif aşağıya çevirdi. 19 Kasım sabahı dolar kuru 5.74 TL'de. Piyasalarda ABD ile ilişkiler ve 12 Aralık'ta yapılacak TCMB PPK toplantısı izleniyor

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