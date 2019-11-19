Dolarda son durum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDövizDOLAR SON DAKİKA! Dolarda son durum - 19 Kasım dolar kuru ne kadar?

Dolarda son durum

HABERTURK.COM

Dolar/TL bir süredir devam eden sakin seyrin ardından ABD - Çin ticaret savaşına yönelik iyimser beklentiler ve Çin'in faiz indirmesiyle artan küresel risk iştahından aldığı destekle yönünü hafif aşağıya çevirdi. 19 Kasım sabahı dolar kuru 5.74 TL'de. Piyasalarda ABD ile ilişkiler ve 12 Aralık'ta yapılacak TCMB PPK toplantısı izleniyor

dolar

Dolar/TL, geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump arasındaki görüşme sonrası iyimser havanın ardından küresel risk iştahının artmasıyla hafif aşağı yönlü seyrini sürdürüyor.

Geçen haftayı 5.74'lerden kapatan dolar, dün 5.72'lere kadar indi. Aşağı yönlü harekette ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik iyimser hava ve Çin'den yıllar sonra gelen faiz indiriminin gelişen ülke kurlarına destek olması etkili oldu. 

Analistler, piyasalarda satın alınacak bir haber akışı olmadığına dikkat çekerken artan küresel risk iştahının ve görece ucuz ve getirisi yüksek olan TL varlıkları olumlu etkilediğini belirtiyor. Borsa da dün 106 bin puanı aşarak yılın en yüksek seviyesini gördü.

19 Kasım sabahı dolar, 5.74 TL'den el değiştiriyor. Altındaki sakin seyir de sürüyor. Spot altının onsu 1470 dolardan, gram altın 271 TL'den işlem görüyor.

Öte yandan, ABD ile ilişkilerde henüz tam olarak netliğe kavuşmayan S-400 ve yaptırımlara dair gelişmenin olmaması gözleri 12 Aralık'ta toplanacak TCMB Para Politikası toplantısına çeviriyor. Son 3 toplantıda 1000 baz puan faiz indiren TCMB'nin bir faiz daha indirmesi bekleniyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta sonunda yaptığı açıklamalarda faiz oranlarının daha da ineceğini belirterek, 2020'de enflasyonun da tek haneli rakama gerileyeceğini söyledi. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DOLAR SON DAKİKA! Dolar düşüşe geçti - 18 Kasım dolar kuru ne kadar?
DÖVİZDolar düşüşe geçti
Dolarda son durum! Dolar kaç lira oldu? 15 Kasım dolar kuru
DÖVİZDolarda son durum
DOLAR SON DAKİKA! Dolar, Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası hareketli - 14 Kasım dolar kuru ne kadar?
DÖVİZDolar, gece haber akışı sonrası hareketli
DOLAR SON DURUM! Dolar, 5.75 altına geriledi - 13 Kasım dolar kuru ne kadar?
DÖVİZDolar 5.75 altına geriledi
DOLAR SON DAKİKA! Dolar kritik görüşme öncesi düşüşte - 12 Kasım dolar kuru ne kadar?
DÖVİZDolar, kritik görüşme öncesi aşağı yönlü
DOLAR SON DAKİKA! Dolarda Trump hareketi - 11 Kasım dolar kuru ne kadar?
DÖVİZDolar haftaya hareketli başladı
DOLARDA SON DURUM... Dolarda gözler kritik görüşmede! 8 Kasım dolar kuru ne kadar?
DÖVİZDolarda son durum
DOLARDA SON DURUM... Dolar, Trump ve Erdoğan görüşmesi öncesi sakin !7 Kasım dolar kuru ne kadar?
DÖVİZDolar düşüşe geçti
Euro ne kadar? 100 euro kaç TL eder?
DÖVİZEuro ne kadar?
100 dolar kaç TL eder? 100 dolar ne kadar?
DÖVİZ100 Dolar ne kadar?
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X