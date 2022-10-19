Bülend Özveren'e veda

AYŞEGÜL ALDİNÇ

İçimden bir parça daha koptu. Çok üst üste olmadı mı bu gidişler? Şu an hissettiğim duygu; hüzün ve 'iyi ki tanımışım' mutluluğu... Sevgili Sebla, acını tüm kalbimle paylaşıyorum. Sabırlar diliyorum. Cennet mekanı olsun. Allah rahmet eylesin. Nurlarda uyusun...

BORA GENCER

Çocukluğumuzun kulaklardaki güzel Tınısı, dünya şekeri bir ağabeyimizi daha ebediyete uğurluyoruz. Ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. Allah rahmet eylesin.

ÇİĞDEM TUNÇ

Büyük usta... Kabri nurla dolsun. Bize timsal oldunuz. Sayenizde pusulamız şaşmadı. Yeriniz artık dolmaz... Çok üzgünüm, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sabır diliyorum tüm ailesine ve tüm sevenlerine...

JESS MOLHO

Değerli hocam Bülent Özveren'i kaybettik. Bir daha böylesi gelmez...