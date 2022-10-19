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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bülend Özveren'e veda

1975-2012 yılları arasında sunuculuğunu yaptığı Eurovision Şarkı Yarışması ile özdeşleşen Bülend Özveren, yaşamını yitirmişti. Özveren, bugün son yolculuğuna uğurlanacak

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HABERTURK.COM
  • Bülend Özveren'e veda - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak, yoğun bakıma alınan televizyon sunucusu Bülend Özveren, dün yaşamını yitirmişti.
  • Bülend Özveren'e veda - Magazin haberleri

    ACI HABERİ EŞİ DUYURMUŞTU

    Eylül ayında rahatsızlanarak yoğun bakıma alınan 79 yaşındaki Özveren'in vefat haberini eşi Sebla Özveren, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile duyurmuştu.

    Özveren, "Çok üzgünüm. Bülend'i kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullanmıştı.
  • Bülend Özveren'e veda - Magazin haberleri

    BUGÜN DEFNEDİLECEK

    1975 ila 2012 arasında sunuculuğunu yaptığı Eurovision Şarkı Yarışması ile özdeşleşen Bülend Özveren, bugün ikindi namazından sonra Bahçeşehir Saadet Çarmıklı Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak.
  • Bülend Özveren'e veda - Magazin haberleri

    VEFATI YASA BOĞDU

    Özveren'in vefatı sevenlerini de yasa boğmuştu. Ünlü isimler, üzüntülerini sosyal medya hesaplarından yaptıklarla paylaşımlarla dile getirmişti.

    ALİ KOCATEPE

    TRT’de yetişen, Türkçe’yi en iyi konuşan spikerlerden biriydi. Adı Eurovision Şarkı Yarışmalarıyla da özdeşleşmişti. 1968-1973 efsane İzmir Radyosu’nda şefimizdi. Bülend Özveren'i kaybettik. Çok üzgünüm.

    FİLİZ AKIN

    Duayen sunucu Bülent Özveren’i kaybettiğimizi az önce televizyondan öğrendim ve onun Eurovision Yarışması’nı sunduğu günlere döndüm... Artık o günler de yok, Bülent Özveren de... Nurlar içinde yatsın.

    AJDA PEKKAN

    Sevgili Bülend Özveren, ebedi hayatında huzur içinde uyu.
  • Bülend Özveren'e veda - Magazin haberleri

    AYŞEGÜL ALDİNÇ

    İçimden bir parça daha koptu. Çok üst üste olmadı mı bu gidişler? Şu an hissettiğim duygu; hüzün ve 'iyi ki tanımışım' mutluluğu... Sevgili Sebla, acını tüm kalbimle paylaşıyorum. Sabırlar diliyorum. Cennet mekanı olsun. Allah rahmet eylesin. Nurlarda uyusun...

    BORA GENCER

    Çocukluğumuzun kulaklardaki güzel Tınısı, dünya şekeri bir ağabeyimizi daha ebediyete uğurluyoruz. Ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. Allah rahmet eylesin.

    ÇİĞDEM TUNÇ

    Büyük usta... Kabri nurla dolsun. Bize timsal oldunuz. Sayenizde pusulamız şaşmadı. Yeriniz artık dolmaz... Çok üzgünüm, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sabır diliyorum tüm ailesine ve tüm sevenlerine...

    JESS MOLHO

    Değerli hocam Bülent Özveren'i kaybettik. Bir daha böylesi gelmez...
  • Bülend Özveren'e veda - Magazin haberleri

    MANGA

    Seni özleyeceğiz Bülent ağabey...

    SEMİHA YANKI

    Güle güle abim, huzurla uyu...

    ÇİĞDEM TUNÇ

    Büyük usta. Kabri nurla dolsun. Bize timsal oldunuz. Sayenizde pusulamız şaşmadı. Yeriniz artık dolmaz. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sabır diliyorum tüm ailesine ve tüm sevenlerine...
  • Bülend Özveren'e veda - Magazin haberleri

    BÜLEND ÖZVEREN HAKKINDA

    1943’te İstanbul’da dünyaya gelen Bülent Özveren, Sultanahmet İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra, orta öğretimini Saint Benoit Fransız Lisesi'nde, yüksek öğrenimini ise Galatasaray Lisesi'nde tamamladı.

    İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Özveren, 1964’te TRT'nin açtığı ilk prodüktörlük sınavlarında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle tamamladı. 31 Temmuz 1965'te TRT'de çalışmaya başlayan Bülend Özveren, uzun bir süre sunuculuk yaptıktan sonra 1972'de spor spikerliğine devam etti.
  • Bülend Özveren'e veda - Magazin haberleri

    1975 ila 2012 yılları arasında Eurovision Şarkı Yarışması'nı sunan Bülend Özveren, 1982'de TRT'de yayınlanan Riziko adlı programın sunuculuğunu yaptı. Aynı yıl TRT'den istifa etti ve sırası ile Gelişim Yayınları'nda editör, bir reklam ajansında müşteri temsilcisi olarak çalıştı. 1985’te kendi reklam şirketini kuran Özveren, 1986’da döndüğü TRT’de dış yapımcı olarak canlı yayınlanan yüzlerce yarışma programını hazırladı ve sundu.
  • Bülend Özveren'e veda - Magazin haberleri

    1999'da emekli olan Bülent Özveren, bu tarihten sonra TÜRVAK'ta (Türker İnanoğlu Vakfı) spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalıştı. İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik yaptı. Fransızca ve İngilizce bilen Bülent Özveren 'spiker-sunucu' bölümlerinde usta öğretici olarak derslere girdi ve etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslar verdi.

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