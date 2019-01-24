1 | 4

Önceki akşam Kadıköy Duru Tiyatrosu’nda oynanacak oyunu sadece özel davetliler ve dostları için kapatan Çolak, bu özel geceye davet ettiği arkadaşlarının yanı sıra daha önce hiç tiyatro izlememiş insanlara beraberinde getirmelerini ve bu etkinliğe destek olmalarını istedi.