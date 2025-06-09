Bülent Ersoy, Kurban Bayramı'nın ikinci günü Bodrum'da sahneye çıktı. Ferdi Tayfur’un, İbrahim Tatlıses’in ve kendisinin çok varlıklı sanatçılar olduklarını dile getiren Ersoy, Fethiye’de Tayfur’un çocuklarına miras bıraktığı bir benzin istasyonuna ortak olduğunu açıkladı.

Ayrıca Marmaris’te kendisine ait bir adanın bulunduğunu söyleyen Bülent Ersoy; "Artık nerede ne varlığım var, takip edemiyorum” ifadelerini kullandı.

Servetini çeşitli kurumlara miras olarak bırakacağını söyleyen Bülent Ersoy, evlat edinmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: Hayır, ben o şefkati gösteremem. Hep ben sevileyim istiyorum. Beraber olduğum bir bey vardı. Hayatımda ilk defa onun çocuğuna ballı - süt kaynatıp içirmiştim. Koynumda yatardı ama yine de bir annenin özverisi, şefkati bambaşka. Ben yapamam.”