Bülent Ersoy'un gergin anları

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bülent Ersoy, Arnavutköy’deydi. Bir mekâna giriş yapmak üzere olan Ersoy, basın mensuplarını fark edince araçtan inmeyi reddetti.

Gazetecilerin görüntü almasını istemeyen sanatçı, mekâna uğramadan bölgeden ayrıldı. Daha sonra trafikte görüntülenen Ersoy’un gergin tavırları dikkat çekti. Borç paylaşımını sildi Haberi Görüntüle