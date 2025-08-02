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        Haberler Objektife Takılanlar Bülent Ersoy'un gergin anları - Magazin haberleri

        Bülent Ersoy'un gergin anları

        Önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yansıyan Bülent Ersoy, gazetecileri görünce gergin anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 10:32 Güncelleme: 02.08.2025 - 10:33
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        Bülent Ersoy'un gergin anları
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bülent Ersoy, Arnavutköy’deydi. Bir mekâna giriş yapmak üzere olan Ersoy, basın mensuplarını fark edince araçtan inmeyi reddetti.

        Gazetecilerin görüntü almasını istemeyen sanatçı, mekâna uğramadan bölgeden ayrıldı. Daha sonra trafikte görüntülenen Ersoy’un gergin tavırları dikkat çekti.

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