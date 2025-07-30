Bülent Ersoy borç paylaşımını sildi
Bülent Ersoy, sosyal medyadan geçtiğimiz gün; "Tefeciden büyük faizlerle alacağım dedi, acıdım" diyerek bir arkadaşına 16 bin TL verdiği borcu geri istediğini ifade ettiği bir mesaj yayımlamıştı. Ancak Ersoy, kısa bir süre sonra paylaşımı sildi
Bülent Ersoy, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekmişti. Ersoy, bir arkadaşına verdiği 16 bin lirayı geri istemişti. Bülent Ersoy, ilk olarak iki adet banka dekontu paylaşmıştı.
"16 BİN LİRA HESABIMA YATACAK" DEMİŞTİ
Bülent Ersoy, borç verdiği kişi için "Dekontlarıyla da sabit olduğu üzere talebiniz üzerine şahsınıza gönderilmiş bu paraları bu gece acilen hesabıma geri göndereceksiniz. Benden yalvar yakar istediğini yoksa tefeciden büyük faizlerle alacağım diyerek sadece insanı duygularla acıdığım için size göndermiş olduğum bu 16 bin lira hesabıma yatacak" ifadelerini kullanmıştı.
Ancak Bülent Ersoy, borç paylaşımını kısa süre sonra sildi.