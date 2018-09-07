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Çünkü Gürkanlı, Almanya’da Andrea adında bir kadınla evliydi ve bu evliliğinden iki erkek çocuğu vardı. Bülent Ersoy için evliliğini sonlandıran Gürkanlı, oğlu Barış’ı da alarak Türkiye’ye döndü. Bülent, Barış’ın manevi annesi oldu ve 12 yaşına kadar Bülent Ersoy’a “anne” dedi.