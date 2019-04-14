Bursa'nın Kırcaali şehrinde Zagorsko köyü yakınlarında aracıyla seyreden DOST lideri Mestan’ın otomobili başka bir otomobille çarpıştı. Kazada diğer otomobilde bulunan 6 aylık bir bebek hayatını kaybederken, 9 yaşındaki bir çocuk da ağır yaralandı.

Diğer araçta bulunan Emine Ahmet ve Hüseyin Ahmet yaralı olarak Kırcaali Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazanın ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü belirtilen Mestan’ın 24 saatliğine gözaltına alındığı açıklanırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.