Almanya Bundesliga'nın son haftasında Bayern Münih, deplasmanda Köln'ü 2-1 mağlup ederek üst üste 11. kez şampiyonluğu elde etti. Haftaya lider giren Borussia Dortmund ise evinde Mainz 05'le 2-2 berabere kaldı ve kupayı Bayern'e kaptırdı.