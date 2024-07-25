Burak Dakak: Gurur duyuyorum

Yapımcılığını Ayem filmin üstlendiği, senaryo ve yönetmenlik koltuğunda Soner Sert‘in oturduğu 'Annem Hakkında'nın başrol oyuncularından Burak Dakak, film sürecini ve seti anlattı.

Kalabalık bir ailenin hikâyesini kara komedi üzerinden beyaz perdeye aktarıldığı ‘Annem Hakkında’da 'Caner'i canlandıran Burak Dakak, filmin öncelikle çeşitli film festivallerinde gösterime gireceğini ve ardından sinema salonlarında izleyiciyle buluşacağını belirtti. Dakak; "Festival filmlerini tercihlerimde ilk sıraya alırım. Bu filmler, uluslararası platformlarda geniş kitlelere ulaşarak mesleki motivasyonumu artırıyor" dedi.

Yurt içi ve Yurt dışı festivallerde yarışacak olan ‘Annem Hakkında’ filminde rol almaktan gurur duyduğunu söyleyen Burak Dakak, sözlerini şöyle sürdürdü; "Hikâyesine inandığım ve samimiyetine güvendiğim için rol aldım. Ödül beklentisiyle değil, tamamen bu hikâyeye olan inancımla kamera karşısına geçtim. Ödül gelirse elbette gurur duyarız ancak asıl amacım bu değildi."

Set ekibinden oyuncu kadrosuna, yönetmeninden yapımcısına çok güzel bir ekiple çalıştığını ifade eden Burak Dakak, sözlerini şöyle tamamladı; "Böyle bir ekip her zaman bir araya gelemez. Geldiğinde de çok güzel işler ortaya çıkar."