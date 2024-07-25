Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Burak Dakak: Gurur duyuyorum

        Burak Dakak: Gurur duyuyorum

        Burak Dakak, rol aldığı 'Annem Hakkında'nın öncelikle çeşitli film festivallerinde gösterime gireceğini ve ardından sinema salonlarında izleyiciyle buluşacağını belirtti. Dakak; "Ödül beklentisiyle değil, tamamen bu hikâyeye olan inancımla kamera karşısına geçtim. Ödül gelirse elbette gurur duyarız ancak asıl amacım bu değildi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 09:29 Güncelleme: 25.07.2024 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gurur duyuyorum"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yapımcılığını Ayem filmin üstlendiği, senaryo ve yönetmenlik koltuğunda Soner Sert‘in oturduğu 'Annem Hakkında'nın başrol oyuncularından Burak Dakak, film sürecini ve seti anlattı.

        Kalabalık bir ailenin hikâyesini kara komedi üzerinden beyaz perdeye aktarıldığı ‘Annem Hakkında’da 'Caner'i canlandıran Burak Dakak, filmin öncelikle çeşitli film festivallerinde gösterime gireceğini ve ardından sinema salonlarında izleyiciyle buluşacağını belirtti. Dakak; "Festival filmlerini tercihlerimde ilk sıraya alırım. Bu filmler, uluslararası platformlarda geniş kitlelere ulaşarak mesleki motivasyonumu artırıyor" dedi.

        Yurt içi ve Yurt dışı festivallerde yarışacak olan ‘Annem Hakkında’ filminde rol almaktan gurur duyduğunu söyleyen Burak Dakak, sözlerini şöyle sürdürdü; "Hikâyesine inandığım ve samimiyetine güvendiğim için rol aldım. Ödül beklentisiyle değil, tamamen bu hikâyeye olan inancımla kamera karşısına geçtim. Ödül gelirse elbette gurur duyarız ancak asıl amacım bu değildi."

        Set ekibinden oyuncu kadrosuna, yönetmeninden yapımcısına çok güzel bir ekiple çalıştığını ifade eden Burak Dakak, sözlerini şöyle tamamladı; "Böyle bir ekip her zaman bir araya gelemez. Geldiğinde de çok güzel işler ortaya çıkar."

        Filmin Konusu: Bir sayfiye yerinde, kalabalık bir aile genç bir kadının (Aysel) ölümünün beşinci yılında bir araya gelmek ve bir mevlit okutmak ister. Kadının oğlu (Caner), eski kocası (Muharrem), abisi (Halil), yengesi (Nermin) ve kız kardeşinin (Halime) bir araya geldiği buluşma, hiç hesapta olmayan tartışmaların açılmasına ve ilişkilerin tepetaklak olmasına neden olur.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Burak Dakak
        #Annem Hakkında
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de korkunç olay! Laf atma cinayeti!
        İzmir'de korkunç olay! Laf atma cinayeti!
        Beslemek için ahıra girdi!
        Beslemek için ahıra girdi!
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Hüsne'nin 3 çocuğu vardı... Önce darp sonra ölüm!
        Hüsne'nin 3 çocuğu vardı... Önce darp sonra ölüm!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Kongrede alkışlandı dışarıda protesto edildi
        Kongrede alkışlandı dışarıda protesto edildi
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        Ayakta alkışlama tepkisi!
        Ayakta alkışlama tepkisi!
        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti
        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti
        Gastriti olanların kaçınması gereken gıdalar!
        Gastriti olanların kaçınması gereken gıdalar!
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Olimpiyatlarda bir garip maç!
        Olimpiyatlarda bir garip maç!
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        Tete, Komşu yolcusu!
        Tete, Komşu yolcusu!
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Elias Jelert, Galatasaray'da!
        Elias Jelert, Galatasaray'da!
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi