Burak Dakak hastaneye kaldırıldı
Demet Akbağ ve Salih Bademci ile 'Aydınlıkevler' oyunununda rol alan Burak Dakak, sahnede yaşadığı kaza nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Burak Dakak, Demet Akbağ ve Salih Bademci ile 'Aydınlıkevler' oyunu sırasında talihsiz bir olay yaşadı.
Burak Dakak, sahnede performansını sergilerken, ayağı dekora takıldı. Dakak, acı içinde apar topar hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun ayak serçe parmağının çatladığı öğrenildi. Oyun, yaşanan kaza nedeniyle yarım kaldı.
SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA
Yaşananların ardından sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Burak Dakak, "Ufak bir kaza geçirdim. Şu an daha iyiyim, iyileşiyorum. Arayan, soran geçmiş olsun dileği ileten herkese çok teşekkür ederim. Kısa sürede şahane seyircimizle tekrar buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: AA, Instagram