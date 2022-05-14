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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burak Deniz: Didem tavsiye veriyor

Burak Deniz, gazetecilerin, "Bu sıralar giyim tarzınız çok konuşuluyor. Sevgiliniz Didem Soydan size giyim tavsiyelerinde bulunuyor mu?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Evet, ara sıra tavsiye veriyor giyim konusunda ama ben genellikle canımın istediğini giyiyorum" dedi

HABERTURK.COM
  • Burak Deniz: Didem Soydan tavsiye veriyor - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Burak Deniz, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bir kafede yemek yiyen Deniz, mekan çıkışı objektiflere yansıdı.
  • Burak Deniz: Didem Soydan tavsiye veriyor - Magazin haberleri

    "DİDEM TAVSİYE VERİYOR"

    Salaş giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Burak Deniz'e, "Bu sıralar giyim tarzınız çok konuşuluyor. Didem Soydan size giyim tavsiyelerinde bulunuyor mu?" sorusu yöneltildi.

    Ünlü oyuncu, "Yemek yemeye çıktığım için böyle giyindim. Evet, Didem ara sıra tavsiye veriyor giyim konusunda ama ben genellikle canımın istediğini giyiyorum." dedi.

    Deniz, ardından sevgilisi Didem Soydan'ın evine giriş yaptı.
  • Burak Deniz: Didem Soydan tavsiye veriyor - Magazin haberleri

    İKİNCİ ŞANS

    Geçtiğimiz hafta gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ikili, ilişkilerine bir şans daha verdiklerini ifade etmişti.

    Ünlü çift, "Gördüğünüz gibi her şey çok güzel gidiyor. Daha sonra uzun uzun konuşalım." dedikten sonra evlerine girmişti.
  • Burak Deniz: Didem Soydan tavsiye veriyor - Magazin haberleri

    2020'DE AŞK YAŞAYA BAŞLAMIŞLARDI

    Oyuncu Burak Deniz, manken Didem Soydan ile 2020'nin eylül ayında birlikte olmaya başlamıştı. Ancak ikili, ilişkilerini geçtiğimiz yıl ekim ayında sonlandırmıştı.
  • Burak Deniz: Didem Soydan tavsiye veriyor - Magazin haberleri

    "GERİ KAFALI MIYIZ?"

    Ünlü oyuncuya, Didem Soydan'dan neden ayrıldığı sorulmuştu. Deniz, "Didem Soydan'ın sosyal medyadaki iddialı paylaşımları nedeniyle mi ayrıldınız?" sorusuna, "Tabii ki de öyle bir şey yok. Biz geri kafalı mıyız?" yanıtını vererek, tepki göstermişti.

    Ayrılıklarının sebebiyle alakalı konuşmak istemeyen Burak Deniz, aracına yönelerek diğer sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.
  • Burak Deniz: Didem Soydan tavsiye veriyor - Magazin haberleri

    ADI DENİZ IŞIN İLE ANILMIŞTI

    Öte yandan geçtiğimiz hafta Burak Deniz'in meslektaşı Deniz Işın ile aşk yaşamaya başladığı ileri sürülmüştü. Deniz ve Işın, Etiler'deki bir mekanda baş başa yemek yemişti.
  • Burak Deniz: Didem Soydan tavsiye veriyor - Magazin haberleri

    "HAYATIMDA KİMSE YOK"

    İkili, çıkışta taksi beklerken objektiflere yansımıştı. Burak Deniz ve Deniz Işın, basın mensuplarını fark edince şaşkınlıklarını gizleyememişti. Deniz, Işın'a dönüp, "Sen istersen içeri geç." dedikten sonra muhabirlere röportaj vermişti. Deniz Işın ile arkadaş olduklarını ifade eden Burak Deniz, "Hayatınızda kimse yok mu?" sorusuna "Yok, bu ara hayatımda sadece iş var." yanıtını vermişti.
  • Burak Deniz: Didem Soydan tavsiye veriyor - Magazin haberleri

    "ARKADAŞIZ" DEDİ AMA...

    Daha sonra Burak Deniz ve Deniz Işın'ın mekanda bir hayli samimi olduğu öğrenilmişti. Daha sonra Işın'ın yanına giden Deniz, gazeteciler mekandan uzaklaştıktan sonra taksiye binmişti.

    Etiler'den Cihangir'e giden ikili, sık sık etrafını kontrol etti. Beşiktaş'ta trafiğe takılan ikili, muhabirlerin olmadığını görünce aşka gelmişti. Işın, Deniz'in omzuna başını yaslamıştı.

    İkilinin o anları, objektiflere böyle yansımıştı. Burak Deniz, Deniz Işın'ı Cihangir'e bıraktıktan sonra Kuruçeşme'deki evine dönmüştü.
  • Burak Deniz: Didem Soydan tavsiye veriyor - Magazin haberleri

    "BURASI YERİ DEĞİL!"

    Ünlü oyuncu, daha sonra Deniz Işın ile aşk yaşadığına dair çıkan söylentilere "Burası yeri değil, daha sonra konuşuruz." yanıtını vermekle yetinmişti.

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