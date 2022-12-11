Burak Özçivit ile Kevin Spacey bir arada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burak Özçivit ile Kevin Spacey bir arada

Burak Özçivit, Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da Kevin Spacey ile bir araya geldi. Özçivit, Spacey ile çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Burak Özçivit ile Kevin Spacey bir arada - Magazin haberleri

    Burak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak gittiği Katar'da dünyaca Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey ile buluştu.
  • Burak Özçivit ile Kevin Spacey bir arada - Magazin haberleri

    Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da maç izlemek için bir araya üçlü, müsabaka öncesi sohbet etti.
  • Burak Özçivit ile Kevin Spacey bir arada - Magazin haberleri

    Burak Özçivit, o anları sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Paylaşımlarda, beyaz bir takım elbise giymeyi tercih ettiği görülen Özçivit'in paylaşımları sosyal medyada yoğun ilgi gördü. 
  • Burak Özçivit ile Kevin Spacey bir arada - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncunun eşi Fahriye Evcen de Özçivit'in gönderisine kalp emojisi koydu. 
  • Burak Özçivit ile Kevin Spacey bir arada - Magazin haberleri

    İkinci kez anne olmaya hazırlanan Fahriye Evcen de eşinin fotoğraflarına kayıtsız kalmadı. Evcen, Özçivit'in paylaşımına kalp emojisi koydu. 
  • Burak Özçivit ile Kevin Spacey bir arada - Magazin haberleri

    İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR

    Öte yandan 2017'de nikah masasına oturan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Şimdilerde ikinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, bebeklerinin cinsiyetini henüz açıklamadı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.