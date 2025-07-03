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        Haberler Magazin Burak Özçivit tatile milyonluk araçlarını da götürdü - Magazin haberleri

        Burak Özçivit tatile milyonluk araçlarını da götürdü

        Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem ile birlikte Bodrum Gümüşlük'teki evlerine gitti. Otomobil tutkunu olarak bilinen Özçivit, yazlığına 5 lüks araç ve bir özel üretim motosikletini de çekiciyle Bodrum'a gönderdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 08:44 Güncelleme: 03.07.2025 - 08:44
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

        Gümüşlük'teki evlerinde görüntülenen Özçivit ailesi, yerleşme hazırlıklarıyla uğraştı.

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        Burak Özçivit, Fahriye Evcen'in ailesi için tahsis ettiği evin bahçesini büyüttüğü görüldü.

        Otomobil tutkunu olarak bilinen Burak Özçivit, akşam saatlerinde milyonluk araçlarını çekici yardımıyla getirtti.

        Toplamda 5 lüks araç ve bir özel üretim motosikleti, Burak Özçivit'in evinin garajında yerini aldı.

        Burak Özçivit, evinin bahçesindeki kamelyada oturup hararetli bir telefon görüşmesi yaptı.

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        #Burak Özçivit
        #Fahriye Evcen
        #Kerem Özçivit
        #karan özçivit
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