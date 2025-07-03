Burak Özçivit tatile milyonluk araçlarını da götürdü
Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem ile birlikte Bodrum Gümüşlük'teki evlerine gitti. Otomobil tutkunu olarak bilinen Özçivit, yazlığına 5 lüks araç ve bir özel üretim motosikletini de çekiciyle Bodrum'a gönderdi
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
Gümüşlük'teki evlerinde görüntülenen Özçivit ailesi, yerleşme hazırlıklarıyla uğraştı.
Burak Özçivit, Fahriye Evcen'in ailesi için tahsis ettiği evin bahçesini büyüttüğü görüldü.
Otomobil tutkunu olarak bilinen Burak Özçivit, akşam saatlerinde milyonluk araçlarını çekici yardımıyla getirtti.
Toplamda 5 lüks araç ve bir özel üretim motosikleti, Burak Özçivit'in evinin garajında yerini aldı.
Burak Özçivit, evinin bahçesindeki kamelyada oturup hararetli bir telefon görüşmesi yaptı.