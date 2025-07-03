Burak Özçivit tatile milyonluk araçlarını da götürdü Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem ile birlikte Bodrum Gümüşlük'teki evlerine gitti. Otomobil tutkunu olarak bilinen Özçivit, yazlığına 5 lüks araç ve bir özel üretim motosikletini de çekiciyle Bodrum'a gönderdi

Habertürk Giriş: 03.07.2025 - 08:44 Güncelleme: 03.07.2025 - 08:44 facebook

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