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        Haberler Müzik Buray'dan 'Al Senin Olsun Dünya'

        Buray'dan 'Al Senin Olsun Dünya'

        Buray, 14 şarkıdan oluşan yeni albümü 'Al Senin Olsun Dünya'yı dinleyicileriyle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 14:04 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:04
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        Buray'dan 'Al Senin Olsun Dünya'
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        Buray'ın 14 şarkıdan oluşan 'Al Senin Olsun Dünya' adını taşıyan beşinci stüdyo albümü tüm dijital platformlarda yerini aldı.

        Buray, albümde; Emrah Karakuyu, Fikri Karayel ve Cem Belevi gibi isimlerin bestelerine yer verdi.

        Buray, yeni albümüyle ilgili "Şarkıların bitip yenisinin başladığını hissetmeyeceksiniz, çünkü tüm hikâyeler birbiriyle geçiş efektleriyle bağlanmış, tam bir uzun yol albümü. Reggaeton’dan rock müziğe, alaturkadan tangoya, roman oyun havalarından Akdeniz müziğine dünyanın her köşesinden sihirli dokunuşlar içeren şarkılar, bir gezginin seyahatlerinden depoladığı ilhamları barındırıyor" ifadelerini kullandı.

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        #BURAY
        #Al Senin Olsun Dünya
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