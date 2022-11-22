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Burçin Terzioğlu evde ayağını kırdı

Burçin Terzioğlu, evde geçirdiği kaza sonucu ayağını kırdı. Merdivenlerden düştüğünü ifade eden ünlü oyuncu, "Küçük bir kırık var. Üç hafta böyle dolaşacağım" dedi

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  • Burçin Terzioğlu evde ayağını kırdı - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Burçin Terzioğlu, katıldığı sempozyumda objektiflere yansıdı. Davette boy gösteren ünlü oyuncu, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
  • Burçin Terzioğlu evde ayağını kırdı - Magazin haberleri

    EVDE AYAĞINI KIRDI

    Terzioğlu, bir hafta önce evde merdivenlerde düştüğünü ve ayağında küçük bir kırık olduğunu ifade etti.

    "Üç hafta böyle dolaşacağım" açıklamasını yapan Burçin Terzioğlu, ayrıca, "Yakında sete başlayacağım. Her şey ayarlandı, yakında başlıyoruz" şeklinde konuştu.
  • Burçin Terzioğlu evde ayağını kırdı - Magazin haberleri

    "İLİŞKİMİZ GAYET YOLUNDA"

    Uzun süredir Umut Duygu ile aşk yaşayan Terzioğlu, daha önce, "İlişkimiz gayet yolunda, iyiyiz" açıklamasında bulunmuştu.

    "Evlilik" haberlerine de açıklık getiren oyuncu, "Evet, hep böyle haberler çıkıyor. Herhalde kendi düğünüme siz beni çağıracaksınız" diyerek, kahkaha atmıştı.
  • Burçin Terzioğlu evde ayağını kırdı - Magazin haberleri

    "BÖYLE İYİYİM"

    Halinden memnun olduğunu da belirten Burçin Terzioğlu, "Halalık, teyzelik güzel gidiyor şu an. Böyle iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.
  • Burçin Terzioğlu evde ayağını kırdı - Magazin haberleri

    TEKTAŞ VE ALYANS GÖRÜNDÜ

    Öte yandan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, geçtiğimiz aylarda spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu ile Demet Evgar'ın düğününe katılmıştı. Terzioğlu'nun, parmağındaki tektaş yüzüğü ve alyansı dikkat çekmişti.
  • Burçin Terzioğlu evde ayağını kırdı - Magazin haberleri

    "İLİŞKİMİZİ KONUŞMUYORUZ"

    Ayrıca daha önce Umut Duygu ile birlikte Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan Terzioğlu, yolunda giden özel hayatıyla alakalı sorulara, "İlişkimizi konuşmuyoruz" yanıtını vermişti.
  • Burçin Terzioğlu evde ayağını kırdı - Magazin haberleri

    Oyuncu İlker Kaleli ile 3,5 yıllık ilişkisini 2018 yılında noktalayan oyuncu Burçin Terzioğlu, 2008–2014 yılları arasında da meslektaşı Murat Yıldırım ile evlilik yaşamıştı.

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