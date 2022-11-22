EVDE AYAĞINI KIRDI

Terzioğlu, bir hafta önce evde merdivenlerde düştüğünü ve ayağında küçük bir kırık olduğunu ifade etti.

"Üç hafta böyle dolaşacağım" açıklamasını yapan Burçin Terzioğlu, ayrıca, "Yakında sete başlayacağım. Her şey ayarlandı, yakında başlıyoruz" şeklinde konuştu.