Burçin Terzioğlu: Polemiklere girmem ben

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Burçin Terzioğlu, önceki gece İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Sabaha karşı yurt dışına giderken görüntülenen Terzioğlu, Cannes Film Festivali'ndeki oyuncuları değerlendirdi. Terzioğlu; "Hepsi kırmızı halıda çok güzel görünüyorlardı. Çok polemiklere girmem ben. Anladım nereye gelmek istediğinizi. Şimdi ben de bir davete gidiyorum." diyerek güldü.

"BİR SÜRE YALNIZ GÖRECEKSİNİZ"

Sevgilisi Umut Duygu ile geçtiğimiz aylarda bir ayrılık kararı alan Burçin Terzioğlu, aşk soruları karşısında sessizliğini korurken; "Beni bir süre daha yalnız göreceksiniz" dedi ve uçağına doğru gitti.