Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Burçin Terzioğlu: Polemiklere girmem ben - Magazin haberleri

        Burçin Terzioğlu: Polemiklere girmem ben

        Havaalanında görüntülen Burçin Terzioğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Çok polemiklere girmem ben"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 10:15 Güncelleme: 25.05.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Polemiklere girmem ben"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Burçin Terzioğlu, önceki gece İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Sabaha karşı yurt dışına giderken görüntülenen Terzioğlu, Cannes Film Festivali'ndeki oyuncuları değerlendirdi. Terzioğlu; "Hepsi kırmızı halıda çok güzel görünüyorlardı. Çok polemiklere girmem ben. Anladım nereye gelmek istediğinizi. Şimdi ben de bir davete gidiyorum." diyerek güldü.

        "BİR SÜRE YALNIZ GÖRECEKSİNİZ"

        Sevgilisi Umut Duygu ile geçtiğimiz aylarda bir ayrılık kararı alan Burçin Terzioğlu, aşk soruları karşısında sessizliğini korurken; "Beni bir süre daha yalnız göreceksiniz" dedi ve uçağına doğru gitti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Burçin Terzioğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Binlerce ev toprak altında: Can kaybı 300'ü geçti!
        Binlerce ev toprak altında: Can kaybı 300'ü geçti!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"
        Kimlere çocuğundan aylık bağlanır?
        Kimlere çocuğundan aylık bağlanır?
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Sabahları limonlu su içmek kilo verdirir mi?
        Sabahları limonlu su içmek kilo verdirir mi?
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Putin: Müzakerelere hazırız
        Putin: Müzakerelere hazırız
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Edirne Valiliği'nden "tiny house" açıklaması
        Edirne Valiliği'nden "tiny house" açıklaması
        "Tarihi Ermenistan" çıkışı
        "Tarihi Ermenistan" çıkışı
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı