"BİR YERİMİ SİGORTALATMADIM"

Muhabirlerle sohbet eden ve iş yoğunluğundan dert yanan sunucu, "Eğlenceye vakit ayıramıyorum. Birkaç gün sonra iş için Erzurum'a gidiyorum. Tabii ki kayak yapmak için gitmiyorum. İşim gücüm olduğu için böyle şeylerden korkuyorum. Kendimi sakatlamak istemem. Ekstrem sporlara gerek yok. Bir yerimi sigortalatmadım." şeklinde konuştu.