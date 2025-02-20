Burcu Kara: Nicelerine cancağızım!
Ünlü oyuncu Burcu Kara, evliliğinin 9'uncu yıl dönümünde duygularını dile getirdi
Giriş: 20.02.2025 - 09:33 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:33
Yapımcı Fırat Parlak ile 2016'da Belçika'da dünya evine giren Burcu Kara, evliliklerinin 9'uncu yıl dönümü için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Burcu Kara, nikâh fotoğraflarına; "Bugün, tanışıp, bu hayata el ele devam etmemizin onuncu, evliliğimizin de 9'uncu yıl dönümü. Nicelerine cancağızım" notunu düştü.
Çiftin, Ali Çınar ve Can adında iki oğlu bulunuyor.
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