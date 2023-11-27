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        Haberler Gündem 3. Sayfa Burdur'da avcı kayboldu

        Burdur'da kayıp avcı için arama çalışması başlatıldı

        Burdur'da, dün sabah çıktığı avda kaybolan Ramazan Çetin'in bulunması için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:12 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:12
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        Burdur'da avcı kayboldu
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        Burdur'da avda kaybolan Ramazan Çetin'in (48) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Antalya'dan dün sabah Karamanlı ilçesine bağlı Eşeler Yaylası Harımlı mevkisine avlanmaya gelenlerden biri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, arkadaşı Ramazan Çetin'e ulaşamadığı ihbarında bulundu.

        BÖLGEYE EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

        İhbar sonrası bölgeye AFAD, jandarma, orman muhafaza ve Karamanlı Belediyesi arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

        KIZILAY'DAN MOBİL AŞEVİ

        Isparta ve Denizli AFAD ekiplerinin yanı sıra UMKE, Burdur MEB AKUB, Burdur İHH, Denizli AKUT ekipleri de arama çalışmalarına katıldı. Kızılay da arama çalışmalarına katılan ekiplere destek için bölgeye mobil aşevi gönderdi.

        EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

        Olumsuz hava şartları nedeniyle arama çalışmaları sabaha karşı durduruldu. Sabah saatlerinde tekrar bölgeye giden ekipler arama çalışmalarını sürdürdü. Şu ana kadar kayıp avcıdan herhangi bir iz bulunamadığı öğrenildi.

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