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        Haberler Dünya Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı

        Burj Khalifa’ya Türk Bayrağı yansıtıldı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılmak üzere Dubai'de olması nedeniyle dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:32 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:32
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        Burj Khalifa'da Türk Bayrağı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılacak olması nedeniyle, Dubai'deki Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı.

        BURJ KHALİFA'DA TÜRK BAYRAĞI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

        Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da BAE'ye geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenecek Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak iştirak edecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Burj Khalifa
        #Türk bayrağı

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