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Burs ve öğrenim kredisi başvurusu: e-Devlet KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs ve kredi başvuruları hangi tarihte başlayacak sorusu merakı KYK'dan gelen duyuru ile sona erdi. Üniversite yurt yerleştirmelerinin ardından burs ve kredi başvuruları için bekleyiş sürüyordu. KYK, burs ve öğrenim kredi başvurularının başladığını duyurdu. Başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor

16.10.2018 - 07:33 | Güncelleme:

e-Devlet sistemi üzerinden KYK, burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Burs ve kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınıyor. Peki burs ve kredi başvuruları nasıl yapılıyor? Adaylar e-Devlet şifresini nasıl temin edebilir? İşte KYK başvuruları ile ilgili detaylar...

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU E-DEVLET'TE

Burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden başladı. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” yapmaları gerekmektedir.

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

BURS VE KREDİ HAKKINDA MERAK EDİLİLENLER

Burs ve kredi başvurusunu iptal etmek mümkün mü? sorusu merak ediliyordu. Yapılan başvuru sonucunda öğrenciye burs/kredi tahsisi yapılsa dahi e-Devlet üzerinde bulunan burs/kredi taahhütnamesi onaylanmadığı sürece öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

İkinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir.

Burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir.

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.

Öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler kimlerdir?

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler öncelikli olarak burs almaktadır.

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