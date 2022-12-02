'Bursa Bülbülü'nden ilk kareler 0:00 / 0:00

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Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Hakan Algül’ün yönetmen koltuğuna oturduğu ve Ata Demirer’in hem senaryosunu yazıp aynı zamanda başrolünde yer aldığı ‘Bursa Bülbülü’ filmi çok yakında Disney+’ta izleyicilerle buluşacak.

Ata Demirer, Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Tarık Papuçcuoğlu ve Melek Baykal başta olmak üzere kadrosunda Celil Nalçakan, Toygan Avanoğlu, Berkay Tulumbacı, Seda Türkmen, Aycan Koptur, İnci Şen, Hakan Akın, Seçil Mutlu, Erkan Taşdöğen, Murat Kılıç, Neslihan Arslan, Ramiz Mullamusa, Cem Zeynel Kılıç, Bedir Bedir, Erkan Üçüncü, Uğur Arda Başkan, Muharrem Türkseven, Cem Cücenoğlu, Kerem Alp Kabul, Emre Şen, Mert Asker, Irmak Ecem Aydemir gibi birçok önemli ismi buluşturan filmden ilk kareler yayınlandı.

Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve en büyük tutkusu kaset çıkarmak olan 'Cengiz’in hayatı 'Taşkın’ ile karşılaşmasıyla değişir. 'Taşkın’ın babası, dönemin ünlü bestekarı Şerafettin’in yaptığı bir bestenin kaseti için çok iyi bir çıkış olacağını düşünerek ağabeyinden borç alan Cengiz’in bu süreçte 'Taşkın' ve 'Taşkın’ın kız kardeşi 'Arzu' ile yaşadığı birbirinden talihsiz olaylar zinciri izleyenlere keyifli ve eğlenceli anlar yaşatacak.